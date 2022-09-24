Aşkını elinden aldım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'aşkım' dediği İstanbul'u elinden aldığını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Benim gençliğimde tüm kızlar Leyla Abla’ya benzemeye çalışırdı. Ona imrenirdik. Siz başardınız. Allah sizi utandırmasın” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 41 aylık icraatlarını anlattığı faaliyet lansmanına katıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan programda Hürriyet’e övgü dolu sözler yönelten genel başkan Akşener, ağabeyi adına yapılan spor tesisleri için de teşekkür etti.

“KIZ KARDEŞİM”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Fatma Kaplan Hürriyet başkanı izlerken hizmet etmenin nelere mal olduğunu bir kez daha hatırladım. İYİ Parti’nin yolculuğu gözümün önüne geldi. İYİ Parti kuruldu, neler değişti? Kız kardeşim o zorlukların benzerlerini yaşadık. Çok zor bir yolculuktu. Partiyi kurduk, ‘Kurulamaz’ dediler. Teşkilatlarımızı kurduk, 24 Haziran’da seçim kararı alındı. YSK’dan tersine sonuç çıkacağı söylendi.

“DEMOKRASİ TAHKİMİYDİ”

Sonra bir siyasi partimizin genel başkanıyla ‘Seçime beraber gidebilir miyiz?’ diye görüştük. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştük ve 15 milletvekili talep ettim. Bu, demokrasiye dair birçok şeyi değiştirecek adımın atılmasına yönelik talepti. Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım. O dönemki 15 milletvekiliyle demokrasinin tahkimine sahip oldu.

“İZMİTLİ ÇÖZÜM ÜRETİR”

15 vekilden birisi de Fatma Kaplan Hürriyet’ti. Bu arkadaşlarımızı demokrasi kahramanı kabul ettik. Sonra arkadaşlarımız partilerimize döndü. O arkadaşlarımızın incinmemesi, onların demokrasi kahramanı olma durumlarına halel getirmemek için 100 bin imzayla aday oldum. İYİ Parti Genel Başkanı MHP’den kopmuş gelmiş İzmitli bir kadın. İzmitliler çözüm üretir” dedi.

SAĞCI-SOLCU İŞBİRLİĞİ

Yıllarca sol ve sağ partiler arasında büyük mesafe olduğunu ve işbirliğine vesile olarak mesafeyi kapattıklarının altını çizen Akşener şu sözleri kaydetti: “İyilik, iyilik doğuruyor. İttifakla seçime gittik ve o ittifak sonucunda CHP 21, biz 4 milletvekili fazla aldık. Bu dayanışmanın neticesinde Millet İttifakı 25 milletvekili fazla aldı. Fakat özellikle muhalefet seçmenini oluşturan seküler ve şehirli orta sınıf seçmen 2018’de matematiği unuttu.

BAŞARIYA ÖZLEM VAR!

‘Birinci turda geçeceğiz’ dendi, olmadı. Çılgın bir fotoğraf ortaya çıktı ve Sayın İnce, Temel Bey ve ben; üçümüzün aldığı oy, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aldığı oy kadar oldu. Bu defa da ‘Kaybettik’ diyen muhalefet seçmeni başarıya özlem duyuyordu. Bu güzel hizmetler o başarıya özlemi giderecek. Biz bu seçmeni ayağa kaldırmak için çalıştık. Gördük ki; 31 Mart seçimlerine CHP ile el ele vererek girersek başarıyoruz.

“CHP BABAMIN PARTİSİ”

Somut başarıya ihtiyaç vardı. Biz de diğer partilere teklif götürdük. CHP benim babamın partisidir. Rahmetli babamın, rahmetli İnönü ile fotoğrafı var. CHP 100 yıllık, biz yeni bir partiyiz. Gittik teklif ettik ve 1 ay üzerinde konuşuldu. Ben arkadaşlarıma ‘Biz bu masaya İYİ Parti’yi bir yere getirmek için değil, umudunu kaybetmiş muhalif seçmenin umudunu yeniden kazanması için oturuyoruz. ‘Türkiye mi? İYİ Parti mi?’ denildiğinde Türkiye’yi tercih edeceksiniz’ dedim.

AŞKINI ELİNDEN ALDIM

İyi ki o teklifi götürmüşüz. İyi ki ‘Evet’ demişsiniz. Benim hedefim İstanbul’du. Sayın Erdoğan ‘Benim Aşkım, İstanbul’ demişti. Benim amacım onun aşkını almaktı. O aşkın alınmasına benden başka da inanan olmadı. Biz bu bakış açısıyla bu ülkenin insanlarına ‘Biz istersek başarabiliriz’ duygusunu ispatladık.

KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Türkiye şu an ucube sistemle yönetiliyor. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmalıyız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için yaptığımız son seçimdir. Bu seçimi almak, bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez. Kaybedersek bundan sonra parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Bunun yolu Cumhurbaşkanlığı ve meclisi kazanmaktan geçiyor.

13.CUMHURBAŞKANIMIZ…

Benim gençliğimde tüm kızlar Leyla Abla’ya benzemeye çalışırdı. Mekanı cennet olsun. Biz ona imrenirdik, siz başardınız. Allah sizi utandırmasın. Bu ucube sistem değişmedikçe bunların da bir anlamı kalmayacak. Bu kararlılıkla gittiğimiz takdirde de 13. Cumhurbaşkanı bizim adayımız olacaktır. Ağabeyime gösterdiğiniz vefayla. Beni ve ailemi onurlandırdınız. Allah sizden razı olsun. 6’lı masanın temsilcilerine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”