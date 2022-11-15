"Askeri hastaneler tez elden açılmalı"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Askeri hastanelerin tez elden açılması gerekir. Türk ordusunun sağlık sorunu çok ciddidir, bunun behemehal çözülmesi gerekir" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti'li Arslan Kabukcuoğlu, TBMM'de te düzenlediği basın toplantısında, askeri hastanelerinin önemini anlattı.

"Askeri hastanelerin kapatılması bir FETÖ projesi veya en azından ona hizmettir" diyen Kabukcuoğlu, zararın neresinden dönülürse kar olduğunu ifade etti.

Kabukcuoğlu, "Askeri hastanelerin tez elden açılması gerekir. Türk ordusunun sağlık sorunu çok ciddidir, bunun behemehal çözülmesi gerekir" diye konuştu.

Askeri olan her ülkenin, askeri sağlık sisteminin de bulunduğuna işaret eden İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Avusturya'nın 34 bin askeri için 3, Almanya'nın 185 bin askeri için 5, Fransa'nın 278 bin askeri için 8 asker hastanesi olduğunu belirtti.

Yeniden kurulacak askeri hastanelerle önemli bir eksikliğinin giderileceğini vurgulayan Kabukcuoğlu, "Hükümet tez elden aklını başına toplamalı. Askeri sağlık kurumlarını oluşturmalıdır. Her bir şehidimize, gazimize, hasılı her bir memleket evladına borcumuz var. Hükümet açtığı hendeği kapatmalı, manevi borçlarını ödemeli, askeri hastanelerin yeniden oluşturulması için imkansızlıkların arkasına sığınmamalı, gereğini yerine getirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.