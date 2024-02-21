Aşkan Ürkündaş: “Saadet Partisi 2029 vizyonu ile destan yazacak”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, partisinin 2029 vizyonunu ve yerel seçimler için aday tanıtım programını duyurdu. Başkan Ürkündaş önemli anlara tanıklık etmek ve projeleri yakından tanımak için Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe Kayseri halkını davet etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 21 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak olan program, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saadet Partisi'nin belediye başkan adayları Kayseri için belirledikleri hedefleri ve 2029 vizyonunu vatandaşlarla paylaşacak. Aynı zamanda, programda partinin yerel seçimlerdeki adayları tanıtılacak.

Kayseri halkını etkinliğe katılmaya davet eden Nuri Ürkundaş, “Kayseri halkının görüş ve önerilerini dinleyerek daha güçlü bir gelecek için birlikte çalışacağız. Bir destan yazılacaksa o destan milli görüş belediyeciliğinin vizyonu ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşecek. ‘2029 Kayseri Vizyonu’ programımızı bunun için icra edeceğiz. Bu önemli buluşmaya tüm Kayseri halkını davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler. Projeye göre oy versinler. Daha iyi bir yaşamı Kayseri hak ediyor.” dedi.