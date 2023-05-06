Artvinli başkanlardan Yıldızlı’ya destek

CHP Milletvekili Adayı Harun Yıldızlı, Artvin Belediye Başkanı Demircan Elçin ve Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ile birlikte Kartepe’ye çıkarma yaptı. İki başkanla birlikte bölgeyi gezen Yıldızlı, vatandaşlardan büyük ilgi gördüARTVİN (İGFA) -Siyasi partiler, genel seçimlere 9 gün kala saha çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. İlimizde de CHP Kocaeli Milletvekili adayı Harun Yıldızlı, ilk günkü hevesle saha çalışmalarını sürdürüyor. Yıldızlı dün akşam da Kartepe bölgesinde vatandaşlarla buluştu. Şirinsülhiye, Şevkatiye ve Suadiye’yi gezen Yıldızlı’ya Artvin Belediye Başkanı Demircan Elçin, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ve CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk de eşlik etti.

“BU BÖLGENİN EVLADIYIM”

Harun Yıldızlı’nın seçim çalışmalarına destek olmak için gelen Artvin belediye başkanları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İlk olarak Şirinsülhiye’de vatandaşlarla buluşan Yıldızlı, “Bana gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Ben bu bölgenin evladıyım. Akrabalarımın çoğu bu bölgede yaşıyor. Her zaman ulaşılabilir bir vekil olacağım. Sizin sorunlarınız benim sorumlarımdır. Hepinize bir telefon kadar yakınım” dedi.

“VATAN SEVGİMİZİ KİMSE SORGULAYAMAZ”

Ardından Suadiye’ye geçen Yıldızlı ve yanındaki heyet esnafları gezdikten sonra bir kahve toplantısı gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Yıldızlı, Cumhur İttifakı’nın temsilcilerinin ayrıştırıcı dilinden yakınarak şunları söyledi: “Bizim partimiz savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Bizim bayrak ve vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz. Cumhur İttifakı temsilcileri projelerini açıklamak yerine bize ağır ithamlarda bulunuyorlar. Çünkü yapacak bir şeyleri yok. Ekonomiyi batırdılar.

“GENÇLER YURT DIŞINA ÇIKIYOR”

Anneler çocuklarının beslenme çantasına bir tost, bir meyve suyu koyamaz durumda. Geçlerimiz, doktorlarımız, mühendislerimiz yurt dışına gidiyor. Yoğun bir beyin göçü yaşıyoruz. Biz iktidara geldiğimiz bu akışı geriye çevireceğiz. Seçildiğimizin ilk gününde mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Kan satan, çadır satan Kızılay başkanları artık olmayacak. Liyakatsiz kadrolar devletten el çektirilecek.”

ŞEVKATİYE CHP’LİLERİ BAĞRINA BASTI

Suadiye programı sonrası Şevkatiye mahallesinde çalışmalara devam edildi. Burada da esnafları gezen Yıldızlı ve belediye başkanları vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Buradaki programda gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.