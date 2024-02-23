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Arıkan’dan Gençkart projesi

SİYASET 23.02.2024, 09:09
Arıkan’dan Gençkart projesi

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mahmut Arıkan projelerini anlatmaya devam ediyor. Arıkan, kadınlar ve gençlerle ilgili projelerini anlattı. Gençkart projesi dikkat çekti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mahmut Arıkan, “Kadın girişimcilere destek olacağız. Her biri bir Hunat Hatun olan Kayseri’mizin kadını! Anadolu’nun vefakar ve cefakar kadınlarını elbette unutmadık. Belediye bünyesinde kurduğumuz koordinasyon merkezi ile girişimci kadınlarımıza hem mentörlük hem de finans desteği sağlayacağız. Fatma Hanım el emeği ile büyüttüğün işletmenin en büyük destekçisi biz olacağız. Aile yardımlarımızı zaten açıklamıştık. Ve genç kardeşlerim! Büyükşehir adayları içerisinde en genç aday olarak, sizin derdinizi en iyi anlayacak bir abinizim. Öyle ya, dedeniz yaşındaki bir başkan sizin derdinizi ne bilsin? Bizim ilk hedefimiz “sosyalleşememe” sorununu ortadan kaldırmak. Bunun için hem Kayserili hem de Kayseri’de üniversite okuyan öğrencilerimizi öğrenim, kültür, kırtasiye, sanat ve spor alanlarında desteklemek amacıyla bir gençkart hazırlayacağız. Bu kart ile gençlerimiz diledikleri gibi sosyalleşecek. Gençler: Her ay bir sinema bileti bizden! En önemlisini söylüyorum: Gençlerimize toplu taşıma ücretsiz olacak! Bu gençlerimize destek olduk, güzelce okullarını bitirdiler ve mezun oldular. Peki sonra? Ben biliyorum ki zorlu bir iş arama sürecine girecekler. Bu abiniz o zaman da yanınızda olacak. Yeni mezun gençlerimiz için online bir platform kuracağız. Önce gencimizi belediyemizde ağırlayacağız. Bir çay ikram edeceğiz. Ardından Belediye ve İş Dünyası iş birliği ile firmalarda oluşturulan pozisyonlara; cvsi uygun gençlerimizi biz yerleştireceğiz. Kısacası, Kayserili genç kardeşim: “Senin Dayın Biz Olacağız”. Okulu da bitti, iş meselesini de hallettik. E? Hayırlı işte de bir omuz vermeyelim mi? Biz gençlerimize 150.000 tl’ye kadar evlilik desteği vereceğiz. Yeter ki gençlerimiz mutlu ve huzurlu bir yuva kursunlar. Biz sadece partililerin, belli çevrelerin çocuklarının değil; Kayserili hemşerimin evladının nikah memuru olmaya talibiz. Gençler; biz sizin için kız istemeye gideriz, evlilik desteğimiz var, nikah memurunuz da hazır; Haydi bakalım! Hayırlı haberlerinizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, “Bizim için şehir, insanın huzur bulmasına hizmet eder. Bir şehir insanın huzuruna katkı sağlıyorsa iyi bir şehirdir. Bırakın katkı sağlamayı, huzuruna mani oluyorsa -adı ne olursa olsun-, büyüklüğü ne olursa olsun, kötü bir şehirdir. Tarih bize göstermiştir ki iyi yönetilen şehirler, her türlü zorluğu aşma becerisi göstermişlerdir. Kayseri’miz bu minvalde coğrafi konumuyla, tarihîyle, kültürel kodları itibarıyla çok yüksek bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin harekete geçmesi için emanet ve sorumluluk bilincinde yöneticilerin iş başına gelmesi gerekiyor. Biz, 31 Martta yapılacak seçimlerde menfaatçiliğin, kayırmacılığın, israfın, yozlaşmanın aksine; yeni bir yönetim anlayışını, Milli Görüş belediyeciliğini ve Saadet kadrolarını siz değerli hemşerilerimize teklif ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

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