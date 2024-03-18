Son Dakika

Argıncık'ın kaderi Kazım Yücel'le değişecek

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, seçim gezilerine Kayseri'de değişmeyen tek yer olan Argıncık ile devam etti.  Kazım Yücel'i karşısında gören Argıncıklılar "Argıncık'ın kaderi Kazım Yücel'le değişecek" derlerken; vatandaşların büyük teveccühü ile karşılaşan İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel de "Bir adam yurt dışına gidip 70 yıl yaşasa ve gelse Argıncık'ta kaybolmaz. Çünkü Argıncık 70 yıl önce ne idiyse şimdi de aynısı. Sorunlar da 70 yıldır artarak devam etmiş durumda. Argıncık çözümsüzlüğe terk edildi. 1 Nisan'dan itibaren ise Argıncık'ın kaderi değişecek. Argıncık'ın 70 yıllık sorunları İyi Parti belediyeciliği ile çözülecek" ifadelerini kullandı.Mehmet UZEL / KAYSERİ

SİYASET 18.03.2024, 13:05
Argıncık'ın kaderi Kazım Yücel'le değişecek

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, seçim gezilerine Kayseri'de değişmeyen tek yer olan Argıncık ile devam etti.  Kazım Yücel'i karşısında gören Argıncıklılar "Argıncık'ın kaderi Kazım Yücel'le değişecek" derlerken; vatandaşların büyük teveccühü ile karşılaşan İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel de "Bir adam yurt dışına gidip 70 yıl yaşasa ve gelse Argıncık'ta kaybolmaz. Çünkü Argıncık 70 yıl önce ne idiyse şimdi de aynısı. Sorunlar da 70 yıldır artarak devam etmiş durumda. Argıncık çözümsüzlüğe terk edildi. 1 Nisan'dan itibaren ise Argıncık'ın kaderi değişecek. Argıncık'ın 70 yıllık sorunları İyi Parti belediyeciliği ile çözülecek" ifadelerini kullandı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, kenti adım adım gezmeye devam ediyor. Yücel'in adresi bu kez Kayseri'nin değişimden nasibini alamayan bölgelerinden birisi olan Argıncık oldu.  Gezisine semt pazarı ile başlayan Yücel, burada vatandaşlarla ve esnafla görüştü. Her geçtiği noktada önü çevrilen Kazım Yücel'e sorunlar ve sıkıntılar anlatıldı.

Kazım Yücel'i yakalayan pazar esnafı, "Sayın başkan, bakın Kayseri'deki bütün pazarları gezin. Argıncık'taki kadar kötü, rezil bir pazar yeri var mı? Bilmem kaç yılında yapılmış pazarda hala hizmet vermeye çalışıyoruz. Her semte güzel ve modern semt pazarları yapan Kocasinan Belediyesi, Argıncık'ı kaderine terk etti. Hadi konutlarda sıkıntılar var anlarız da, yav Allah aşkına pazar yeri senin, sen kurmuşsun pazar yerini niye bize bu eski pazarı reva görüyorsun" diye dert yandılar.

Pazarda Kazım Yücel'i gören vatandaşlar ise yok sayılmanın, ötekileştirmenin en ağır şekilde Argıncık halkına yaşatıldığını belirttiler. Mahalle sakinleri, "Hani bir video vardı,  'Anlatmaya gerek yok' diye. İşte Argıncık'ın hali ortada. Neyi anlatalım. 70 yıl önce Argıncık ne idiyse bugün yine aynısı. Ne pazarım bize layık, ne yollarımız ve nede alt yapımız. Burada bir türlü kentsel dönüşümü beceremediler. Kendilerince yıllardır bahane üretiyorlar. Kayseri'nin değişmeyen tek semti Argıncık. Değişen tek şey var aslında. Geçmişte tezek yakıyorduk şimdi ise kömür. Kentin en kötü havası Argıncık'ta. Geceleri dışarı buralarda asla çıkamazsınız. Sokak aralarında huzur içinde dolanma imkanınız da yok. Getirip mültecileri de Argıncık'a doldurdular. Onlar da ayrıca huzurumuzu bozdular. Valla mevcut iktidarın Argıncık'taki sorunları çözme gibi bir derdi yok. Bunu net anladık. Artık bize masal anlatmalarına inanmıyoruz. Argıncık artık sizi destekliyor. İnşallah 1 Nisan'da kazanırsınız ve bizim kaderimizi değiştirirsiniz" dediler.

Argıncık ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Kazım Yücel, "Argıncık'a ilk kez gelmiş değilim. Biliyorsunuz  belediye meclis üyeliğim zamanında da çokça buranın dertleri ile dertlendim. Argıncık'ta acil kentsel dönüşüm için rezerv alanlar oluşturulmalı dedik yıllarca. Ama bu söylemlerimize hep kulak tıkadılar. Seçim ağzı ise kendileri rezerv alan oluşturduklarını duyurdular. Buna da şükür, yıllarca söylemlerimizi dikkate almayan AKP'li başkanlar, seçim yaklaşınca alelacele de bu planı devreye soktular. Bizim sayemizde olması ise ayrı bir sevindirici konu. Bakın pazar yerini hep birlikte gezdik.  Hemen Argıncık'ın yanı başında Zümrüt Mahallesi var veya Mimarsinan ile Erciyesevler Mahallesi. Arada bir yol var ve bu mahalleler Kocasinan sınırları içinde. Bu AKP'liler mahalleleri bile ayrıştırdı.  O mahallelere yapılan pazar yerleri Argıncık'a çok görüldü. Semt pazarının çatısı akıyor, yerler kırık dökük, ızgaralar kasalarla kapatılmış. Vatandaş pazarda mı geziyor Survavior oyununda mı oynuyor belli değil. Vatandaşlar, kendilerine layık görülen hizmetin farkında. Seçimde de bunun hesabını soracak. Argıncık'ın yüzde 70'inden fazlası hala soba ile ısınıyor. Her gün ateşlenen kalitesiz kömürler inanılmaz bir hava kirliliği oluşturuyor. Hemen karşımız yeni konutların yükseldiği Yakut ve Zümrüt Mahallesi. Oradaki insanlar bile Argıncık'tan yükselen kirli havadan dertli. Belediye ise sadece seçimden seçime buraya uğruyor. Ekonomik koşullara hiç girmiyorum bile. Ne emeklinin pazardaki alışverişi ne de fiyatlara değinmiyorum. O ayrı bir konu ama 70 yıl önce Argıncık ne ise bugün de aynısı.  "Bir adam yurt dışına gidip 70 yıl yaşasa ve gelse Argıncık'ta kaybolmaz. Çünkü Argıncık 70 yıl önce ne idiyse şimdi de aynısı. Sorunlar da 70 yıldır artarak devam etmiş durumda. Argıncık çözümsüzlüğe terk edildi. 1 Nisan'dan itibaren ise Argıncık'ın kaderi değişecek. Argıncık'ın 70 yıllık sorunları İyi Parti belediyeciliği ile çözülecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, çevrede bulunan esnafları da tek tek dolaştı ve onların sıkıntılarını ve dertlerini dinledi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 29 25
18. Luton Town 29 22
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13