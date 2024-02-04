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Antalya Muratpaşa'dan 'Birleşelim' mesajı

SİYASET 04.02.2024, 11:00
Antalya Muratpaşa'dan 'Birleşelim' mesajı

CHP’nin Antalya’da yeniden Muratpaşa Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Ümit Uysal, ilk mesajını verdi. Türkiye'yi birleştirme yolunda Muratpaşa'dan adım attıklarını belirten Başkan ve başkan adayı Uysal, "Muratpaşa’mızda birleşirsek Türkiye'mizde birleşeceğiz” dedi.ANTALYA (İGFA) - CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısında Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterilen Uysal, belediye hizmet binasında düzenlenen törenle karşılandı.

İki dönemdir ilçede başkanlığını sürdüren Uysal’ın belediye girişinde meşaleler yandı, karanfiller havada uçuştu. Binlerce kişinin bir araya geldiği buluşmada Başkan Uysal’a eşi Ümran Uysal da eşlik etti. Başkan Uysal’ın yanında CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin de yer aldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimleri için yeni bir yolculuğun başladığını belirterek “Bu yolculuk, paylaşma kavramını Muratpaşa’da ortaya koyduğumuz hayatı paylaşma, hayatın her alanını paylaşma kavramını, değerlerini geliştirerek devam ettirme mümkünse bütün Türkiye'ye mümkünse bütün dünyaya yayma yolculuğudur” diye konuştu.

Kendisini yeniden adaylığa layık gören CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve PM üyelerine teşekkür eden Başkan Uysal, “Bizim Muratpaşa'da hiçbir siyasi ayrım yapmadan bütün insanları kucaklayarak ortaya koyduğumuz belediyecilik bütün Türkiye'ye örnek olabilecek niteliktedir. Her şeyi paylaşmayı öngördük. Varlığı, yokluğu, bütün insanlarımızla hiçbir ayrım yapmadan bütün Muratpaşa'dan bütün Muratpaşalılarla her şeyimizi paylaşmayı öngördük. Biz, kaynakları, yoksul ve dayanışmaya ihtiyacı olan gruplarla paylaşmaya uygun gördük. Belediye kaynaklarımızı, sosyal hizmetlerimize odakladık. Paramızı şehrimizin dayanışmaya ihtiyacı olan kesimlerine harcadık. Eğitim olanakları için harcadık. Yaşlılarımıza evde bakım olanakları için harcadık. Bütün insanlarımızı, belediye binamızda oluşturduğumuz bir sistemle bütün hizmetlerden eşit yararlanır hale getirdik. ‘Alo’ diyen herkes 24 saat hizmete ulaşabilsin istedik. Bütün insanlarımıza ayrı ayrı kıymet verdik. Denize sıfır alanları bütün halkımıza açık tuttuk. İhale etmeyi reddettik.” diye konuştu.

Tüm bunları Murapaşa’da torpile ihtiyaç olmadan gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Kaynaklarımızı, sosyal dengemizi kurmaya, ilçemizi mutlu etmeye harcadık. Ve harcamaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden daha çok siyasi ayrımların ve fanatizmin ürkütücü olduğunu savunan Başkan Uysal, “İnsanlarımız arasında ayrım yapan yaklaşımları daha tehlikeli görüyorum. İşte Muratpaşa’mızdabütün milletimizi, bütün insanlarımızı birleştirerek, bütün insanlarımızla kenetlenerek, bütün Türkiye’ye en doğru örneği gösteriyoruz, göstereceğiz. Komşularımın dayanışmasına güveniyorum. Komşularımın algısına güveniyorum.Komşularımın duyarlılığına güveniyorum” dedi.

Muratpaşa’nın tüm ayrımların hepsini aşacak güce sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Muratpaşa'mızda el birliği oluşturacak,Muratpaşa'mızda güç birliği oluşturacak takatimiz var. Yüreğimiz var, sevgimiz var, saygımız var. Ve buradan sesleniyorum. Muratpaşa birleşelim.Türkiye'ye en güzel örneği gösterelim. Bugün başladık. Bugün Türkiye'yi birleştirme yolunda Muratpaşa'dan adım attık. Muratpaşa’mızda birleşirsek Türkiye'mizde birleşeceğiz” diye konuştu.

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