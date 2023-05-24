Antalya Muratpaşa'da Başkan Uysal, gazi ve şehit aileleriyle buluştu

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gaziler ve şehit aileleriyle buluşmasında “Merhum İsmet İnönü'ye ‘Asker kaçağı’ demişler,geniş bir kitle de buna inanmıştı. Şimdi çok benzer bir durum yaşıyoruz aslında” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de düzenlenen kahvaltıda gaziler ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Buluşmada, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Memleket Sevdalıları Ruhunu Yaşatma Derneği, Şehit Aileleri Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Adını Yaşatma Derneği yer aldı.

Başkan Uysal, kahvaltının ardından yaptığı konuşmada Türkiye’nin bugün medyasının bölünmüş, insanları birbirlerini dinlemez, dinleyemez hale getirildiğini söyledi. Bazı siyasetçilerin başta kendi tabanını sıkılaştırmak, netleştirmek için daha da hırçınlaştığını aktaran Uysal, “Böyle yalanlar deryasına sürüklüyor insanları. Vaktiyle hatırlayanlar vardır içimizde. Batı cephesi kumandanımız, milli kahramanımız merhum İsmet İnönü'ye ‘Asker kaçağı’ demişler, geniş bir kitle de buna inanmıştı. Devletin radyolarına asker kaçağı demişlerdi. Ve buna da inanan kitleler olmuştu. Şimdi çok benzer bir durum yaşıyoruz aslında. Çok farklı değil" yorumunda bulundu.

Konuşmanın ardından Başkan Uysal ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.