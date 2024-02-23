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Antalya İttifakı kuruluyor: 'Ortak bir hayalimiz var'

SİYASET 23.02.2024, 14:00
Antalya İttifakı kuruluyor: 'Ortak bir hayalimiz var'

Antalya’da aralarında eski ilçe başkanlarının bulunduğu yaklaşık 150 İYİ Parti üyesi törenle CHP’ye katılırken Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP adayı Ümit Uysal’ı destekleyeceklerini ilan etti. Törende konuşan Uysal,  “Demokrasi içinde, demokratik yöntemlerle ülkemizin sürüklendiği bu olumsuz gelişmelere hep birlikte karşı koymak üzere bir araya geldik” diye konuştu.ANTALYA (İGFA) - Yerel seçimlere sayılı günler kala Antalya’da İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Erdal Özçivi, eski Kepez İlçe Başkanı Mesut Emrah Yıldırımlar, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Başak Karataş ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 İYİ Partili istifa ederek CHP’ye katıldı. Aynı zamanda CHP’nin Muratpaşa Belediye Başkan adayı da olan Ümit Uysal’a yerel seçimlerde destek vereceklerini ilan eden İyi Partililer için tören Uysal’ın seçim koordinasyon merkezinde gerçekleşti. Törende CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Muratpaşa İlçe Başkanvekili Can Okan Kıran da yer aldı.  

‘ORTAK BİR HAYALİMİZ VAR’

Uysal, burada yaptığı konuşmada, Antalya İttifakının ilk kıvılcımının Muratpaşa’dan çaktığını belirtti. Bu ittifakın ortak paydasının beraber bir Türkiye hayali kurmak olduğunu söyleyen Uysal, şöyle konuştu:

“Toplumsal beraberlik, beraber düşünme, beraber hayal kurma, iyiliği ve kötülüğü paylaşma, geleceğe umutla bakma, kalkınma, üretme, demokratik yaşam ve dayanışma duygusu tasfiye edilme durumunda. Her gün erozyona uğrayan ortak duyarlılıklara, bu duyarlılıklarımızın her gün aşındırılmasına, insanların otoriter yaklaşımlar içinde bölünmesine, milletimizin birbiriyle konuşamaz hale getirilmesine, milletimizin televizyonlarını dahi ayırmış duruma getirilmesine, birbirini dinleyemez hale getirilmesine ‘Hayır’ diyoruz.

Sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, CHP çatısı altında birleşip milli mücadelenin kazanılmasından bir anlamda farkı olmadığını dile getiren Başkan Uysal, “Bugün de ülkemizin umudunu, geleceğe olan güvenini, milletimizin birliğini ve beraberliğini, bağımsız ve adil bir yargı düzenini, kalkınmayı, dünyadaki medeni ülkelerden biri olabilme hayalini, birbiriyle dayanışma içinde olma duygusunu yeniden tahakkuk ettireceğiz” diye konuştu.

‘HEP BİRLİKTE’

Bu mücadelenin başarıya ulaşacağını söyleyen Uysal, “Bu birlik, bunun beraberliğidir” dedi. Türkiye’nin ortak hedeflerinden uzaklaşmasına, ortak umutlardan uzaklaşmasına tahammüllerinin olmadığını dile getiren Başkan Uysal, “Demokrasi içinde, demokratik yöntemlerle ülkemizin sürüklendiği bu olumsuz gelişmelere hep birlikte karşı koymak üzere bir araya geldik” diye konuştu.

‘YUVANIZA HOŞGELDİNİZ’

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ise partisine katılan İYİ Partililere “Yuvanıza hoş geldiniz. Bu yuvaya giren herkes CHP’nin eşit üyesidir. Hiç kimse dışlanmaz” diye seslendi. Muratpaşa İlçe Başkanvekili Okan Can Kıran da “Bizler özünde adaleti, demokrasi ve Cumhuriyeti savunan insanlar olarak aslında Türkiye ittifakını temelde çoktan kurmuş vaziyetteyiz” dedi.

 ‘OY BİRLİĞİNİ, GÜÇ BİRLİĞİNİ KURDUK’

İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Erdal Özçivi ise istifa eden yönelim kurulu üyeleriyle seçimlerde Uysal’ı destekleyeceklerini belirtti. Özçivi, “Bu ittifakta Muratpaşa halkımız yer alıyor. Yol arkadaşlarımız, dostlarımızla birlikteyiz. Muratpaşa'da ittifakımızı sağladık. Başkanımız Sayın Uysal’ın da dediği gibi ‘oy birliğini’, ’güç birliğini’ kurduk, el ele verdik. Şimdi yeni hedefler için birlikte, daha ileri adımlar atacağız. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.

İTTİFAK ADIM ADIM BÜYÜYOR

Konuşmaların ardından İl Başkanı Kamacı ve Başkan Uysal, CHP’ye katılan İYİ Partililere rozetlerini taktı. Diğer yandan Başkan Uysal’ın salı günü gerçekleşen Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında Gelecek Partisi Antalya İl Başkanı Muhammed Acar da yer almıştı.

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