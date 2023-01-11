Antalya'da MHP'den '10 Ocak' yemeği

MHP Antalya - Kumluca İlçe Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları onuruna akşam yemeği verdi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Antalya'nın Kumluca ilçesindeki basın mensuplarını unutmayan MHP Kumluca ilçe teşkilatı, gazeteciler onuruna akşam yemeği düzenledi.



Yemeğe, MHP Kumluca ilçe başkanı Yücel Kaplan, Başkan Yardımcısı Avukat Serkan Öztürk ile yayın hayatına devam eden yerel gazete, internet sitesi ve ulusal haber ajansları çalışanları katıldı.

İlçe Başkanı Yücel Kaplan yaptığı konuşmada “Kitleler arası iletişimin en güçlü kanallarından biri olan gazetecilik, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının en etkili aracıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum.” dedi.

Yemeğin ardından pasta kesildi ve basın mensuplarına ajanda hediye edildi.