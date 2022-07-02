Ankara Sincan'da CHP'liler Madımak katliamını unutmadı

CHP Sincan İlçe Başkanı Ömer Yılmaz, Sivas Katliamının yıl dönümünde hayatını kaybeden aydınları andı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Sincan İlçe Başkanı Ömer Yılmaz, Sivas Katliamının yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Başkan Yılmaz, 22 yıl önce gözünü kan bürüyen, insanlıktan nasibini almamış güruhun Madımak Oteli’ni yakması sonucu, 33 yazarımız, ozanımız, aydınımız ile 2 otel çalışanı 35 kişi yanarak ya da dumandan boğularak yaşamlarını yitirdiğini anımsattı.

"Tarihe kara bir leke olarak geçen Sivas katliamı, halen toplum vicdanında bir yara, bir sızı olarak kalmaya devam etmektedir" diyen Başkan Yılmaz, "Çünkü aradan geçen uzun yıllar içerisinde Devlet kendinden beklenen sorumluluğu yerine getirecek bir irade ortaya koyamamış, olayların failleri yargı önüne çıkarılmamıştır. Madımak, Çorum, Malatya, Maraş… Hepsi insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçtur. Bu ülkenin, ‘ben insanım’ diyen ve vicdanı olan herkesin acısı, ortak yarasıdır ve asla unutturulamaz” diye konuştu.