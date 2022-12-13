Ankara'da sürpriz ziyaret... Erdoğan, Bahçeli'yle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Türmenbeyi'ndeki evinde ziyaret etti.

Siyasetin gündemindeki konuları değerlendirecek iki ismin Bahçeli'nin konutundaki görüşmesi saat 16.10 sıralarında başladı.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Bahçeli'yi ağırlamış; başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi ele alarak, önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunmuştu.

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