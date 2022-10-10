Ankara'da AK Parti ve MHP'den CHP'ye katılım

Ankara'da CHP Sincan İlçe Başkanlığı, düzenlediği törenle 500 kişinin CHP'ye yeni üyelik için katılımlarını sağladı.ANKARA (İGFA) - CHP Ankara'nın Sincan ilçesinde gövde gösterisi yaptı. CHP Sincan İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen törenle 500 yeni üye CHP'ye katıldı.

Üyelere rozetleri CHP il,ilçe ve Yeni üyelerden 50'sinin AKP, 30'unun ise MHP üyeliğinden istifa ettiği belirtilirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından takıldı.

Rozet takılan yeni üyeler arasında türbanlı vatandaşlarında olduğuna dikkat çeken CHP Sincan İlçe Başkanı Ömer Yılmaz, "CHP ailemiz her geçen gün genişliyor. Umudu partimizde arayanlar CHP'ye gelerek üye oluyorlar. Sincan İlçe Örgütümüzün partimize kazandırdığı yeni üyelerimize rozetlerini taktık. Törende, 500 yurttaş CHP'ye üye oldu. Yeni üyelerden 50'sinin AKP, 30'unun ise MHP üyeliğinden istifa ederek aramıza katıldığını belirtmek istiyorum. Yeni üyelerimiz arasında kapalı olan, saçı açık olan vatandaşlarımızda var. CHP her kesimden insanımızı kucaklayacaktır. CHP, başını örtenin de başını açanın da başı açık olanın da teminatıdır" diye konuştu.