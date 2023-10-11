Anavatan'dan 5 bin TL tepkisi!

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin 100. Yılı dolayısıyla emekli vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye vermesine ilişkin eleştiride bulundu. Başkan Çelebi:" Emeklilere reva görülen bu rakamı asla kabul etmiyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir defaya mahsus emekliye 5 bin TL'lik ikramiye vermesini eleştirdi.

Emeklilerle alenen dalga geçildiğini ifade eden Çelebi, "Onca yıl bu ülke için çalışmış, emek sarf etmiş, yıllarını vermiş emeklilere verilen bu ikramiye kabul edilemez. Keza iktidar emeklilere ikramiye vermek bir yana dursun önce açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan emekli maaşlarına iyileştirme yapmalıdır. Tabiri caizse al bu 5.000 lirayı şimdilik sana bu yeter davranışı emeklilerin hak ettiği bir üslup değildir. İktidara naçizane öğüdümüz emekli maaşlarına bir an önce hak ettiği iyileştirme yapılmalı, emekli emekliliğini rahatça, refah içinde geçirmeli ve ikramiye diye sunulan bu gülünç rakam ivedilikle yükseltilmelidir" diye konuştu.