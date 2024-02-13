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Anavatan'dan 31 Mart için güçlü hamle... 29 adayını tanıttı

SİYASET 13.02.2024, 20:21
Anavatan'dan 31 Mart için güçlü hamle... 29 adayını tanıttı

Anavatan Partisi, 4 büyükşehir belediyesi başta olmak üzere, 2 il ve 27 ilçede belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaştı.ANKARA (İGFA) - Anavatan Partisi adaylarının tanıtımı, parti içi demokrasinin ve yerel yönetimlere verdiği önemin bir göstergesi olarak öne çıktı. Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çimen ve Umut Çınar'ın katılımıyla yapılan bu tanıtımda, İzmir'den Ali Sungur, Konya'dan Erkan Eskiler ve Şanlıurfa'dan Halil İbrahim Polat gibi tecrübeli isimlerin büyükşehir belediye başkan adayı olarak seçimlere güçlü bir giriş yapacakları vurgulandı.

Anavatan Partisi olarak, 4 büyükşehirde ve 29 ilçede iktidara yürüdüklerini kaydeden Genel Başkan Çelebi, partisinin adaylarına olan inancını ve seçimlerdeki başarı hedeflerini vurguladı. "Bu seçimler, Anavatan Partisi'nin yerelde yükselişinin başlangıcı olacak" diyen Çelebi, "Halkımızın desteği ve teveccühü ile şehirlerimizde yeni bir dönemi başlatacağız. 31 Mart seçimleri, tüm Türkiye'nin Anavatan Partisi'nin ne kadar büyük bir değişim gücüne sahip olduğunu göreceği bir milat olacak" dedi..

Adaylar arasında yer alan diğer isimler ise şu şekilde oldu:

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı ve Adayı: Mustafa Şahin Gökçe
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ali Sungur
İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı: Yıldız Niğdeli
İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı: Fatma Sözer
İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı: Berk Albayrak
İzmir Buca Belediye Başkan Adayı: Recep Çakılkaya
İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı: Bahri Balıkçılar
İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı: Aysen Uygun
İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı: Nejat Yıldan
İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı: Muazzez Özacar
İzmir Konak Belediye Başkan Adayı: Hülya Tümtürk
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Nail Kaplı
Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı: Serkan Saraçoğlu

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Erkan Eskiler
Selçuklu Belediye Başkan Adayı: Hulusi Güngör
Meram Belediye Başkan Adayı: Mustafa Malas
Karatay Belediye Başkan Adayı: Mustafa Çetin
Giresun Belediye Başkanı Adayı: Semih Nefes
Giresun Dereli Belediye Başkan Adayı: Yıldız Kasapoğlu
Çorum Belediye Başkan Adayı: Hasan Kabak
Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı: Hasan Dinçer
Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı: Hatice Taştan
Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı: Uğurcan Kapıdağ
Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ziya Yiğit Tuncer
Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Recai Canoruç
Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı: Güven Yavuz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Halil İbrahim Polat
Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı: Müslim Kutan
Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan AdayıNecmi Durmaz
Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Şakiroğlu
Kırıkkale Bahşili Belediye Başkan Adayı: Ali İhsan Baykal
Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı: Alihan Kansu
Antalya Finike Belediye Başkan Adayı: Ahmet Koç

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