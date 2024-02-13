Anavatan'dan 31 Mart için güçlü hamle... 29 adayını tanıttı

Anavatan Partisi, 4 büyükşehir belediyesi başta olmak üzere, 2 il ve 27 ilçede belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaştı.ANKARA (İGFA) - Anavatan Partisi adaylarının tanıtımı, parti içi demokrasinin ve yerel yönetimlere verdiği önemin bir göstergesi olarak öne çıktı. Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çimen ve Umut Çınar'ın katılımıyla yapılan bu tanıtımda, İzmir'den Ali Sungur, Konya'dan Erkan Eskiler ve Şanlıurfa'dan Halil İbrahim Polat gibi tecrübeli isimlerin büyükşehir belediye başkan adayı olarak seçimlere güçlü bir giriş yapacakları vurgulandı.

Anavatan Partisi olarak, 4 büyükşehirde ve 29 ilçede iktidara yürüdüklerini kaydeden Genel Başkan Çelebi, partisinin adaylarına olan inancını ve seçimlerdeki başarı hedeflerini vurguladı. "Bu seçimler, Anavatan Partisi'nin yerelde yükselişinin başlangıcı olacak" diyen Çelebi, "Halkımızın desteği ve teveccühü ile şehirlerimizde yeni bir dönemi başlatacağız. 31 Mart seçimleri, tüm Türkiye'nin Anavatan Partisi'nin ne kadar büyük bir değişim gücüne sahip olduğunu göreceği bir milat olacak" dedi..

Adaylar arasında yer alan diğer isimler ise şu şekilde oldu:

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı ve Adayı: Mustafa Şahin Gökçe

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ali Sungur

İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı: Yıldız Niğdeli

İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı: Fatma Sözer

İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı: Berk Albayrak

İzmir Buca Belediye Başkan Adayı: Recep Çakılkaya

İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı: Bahri Balıkçılar

İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı: Aysen Uygun

İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı: Nejat Yıldan

İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı: Muazzez Özacar

İzmir Konak Belediye Başkan Adayı: Hülya Tümtürk

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Nail Kaplı

Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı: Serkan Saraçoğlu

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Erkan Eskiler

Selçuklu Belediye Başkan Adayı: Hulusi Güngör

Meram Belediye Başkan Adayı: Mustafa Malas

Karatay Belediye Başkan Adayı: Mustafa Çetin

Giresun Belediye Başkanı Adayı: Semih Nefes

Giresun Dereli Belediye Başkan Adayı: Yıldız Kasapoğlu

Çorum Belediye Başkan Adayı: Hasan Kabak

Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı: Hasan Dinçer

Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı: Hatice Taştan

Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı: Uğurcan Kapıdağ

Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ziya Yiğit Tuncer

Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Recai Canoruç

Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı: Güven Yavuz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Halil İbrahim Polat

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı: Müslim Kutan

Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan AdayıNecmi Durmaz

Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Şakiroğlu

Kırıkkale Bahşili Belediye Başkan Adayı: Ali İhsan Baykal

Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı: Alihan Kansu

Antalya Finike Belediye Başkan Adayı: Ahmet Koç