ANAP'tan Anıtkabir'e tarihi ziyaret

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, partisinin 4. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin tamamının oylarını alarak yeniden genel başkan seçilmesinin ardından, partisinin ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki partililer, Anıtkabir'in simgelediği tarih ve anlamın farkında olarak Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, bu anlar tüm katılımcılar için duygu yüklü bir atmosfer oluşturdu.

Anıtkabir Özel Defteri'ne tarihi bir not bırakan Çelebi, "Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, devletimizin kurucusu, Cumhuriyetimizin banisi Aziz Atatürk; bugün büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 100'üncü, partimizin 40'ıncı yılında zatıalinizi ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını yad ediyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bu dönemde, direniş ruhuyla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelebi, partinin yeni yönetimi olarak bilim, teknoloji, kalkınma ve çağdaşlık yolunda ilerlediklerini, birlik ve beraberlik duygularıyla vatanın korunması için çalıştıklarını belirtti. "Biz, bu ülkenin çimentosuyuz. Bizim davamız vatan, adresimiz Anavatan" diyerek, partinin temel değerlerini ve hedeflerini vurguladı.