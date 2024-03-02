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Anadolu Birliği Partisi'nden Denizli'ye yeni soluk

SİYASET 02.03.2024, 12:16
Anadolu Birliği Partisi'nden Denizli'ye yeni soluk

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serap Can (Söylemez), Denizli'nin siyasi sahnesinde fark yaratan bir figür olarak dikkat çekiyor. Geleneksel siyaset anlayışının dışında, yenilikçi ve dinamik bir yaklaşımla seçim çalışmalarını sürdüren Serap Can, Pamukkale Belediye Başkan Adayı Osman Deniz ve Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Havva Bilgi ile birlikte, bizzat esnaf, pazar ve iş yerlerini ziyaret ederek, vatandaşlarla doğrudan iletişim kuruyorlar.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin sokaklarında, her bir köşesinde, vatandaşın ayağına giderek, projelerini ve vizyonlarını paylaşan üç aday, birebir dağıttıkları broşürlerle seçmenin gönlüne dokunuyor. Bu yaklaşımlarıyla, Denizli'de alışılagelmişin dışında, samimi ve içten bir siyaset anlayışının temsilcileri oluyorlar.

Serap Can, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, Anadolu Birliği Partisi olarak, vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurmanın, onların sesini dinlemenin ve sorunlarına çözüm bulmanın en etkili yol olduğuna inanıyoruz. Denizli Büyükşehir, Pamukkale ve Merkezefendi'de, halkımızın ihtiyaçlarına ve taleplerine kulak vererek, şehrimizi daha yaşanabilir, daha yeşil, daha adil bir kent haline getirmek için çalışacağız" dedi.

Denizli'yi adım adım gezerek, projelerini ve hizmetlerini anlatan bu üç dinamik aday, şehrin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik vaatlerde bulunuyor. Vatandaşların sorunlarına pratik çözümler sunmayı hedefleyen bu yaklaşım, seçmenler tarafından büyük ilgi ve takdir topluyor.

Anadolu Birliği Partisi'nin bu samimi ve yenilikçi siyaset anlayışı, Denizli'de yeni bir umut ve değişim rüzgarı estiriyor. Seçmenler, 31 Mart yerel seçimlerinde, Denizli'nin geleceğine yön verecek bu önemli kararı verirken, ABP'nin projelerine ve adaylarının vizyonuna dikkatle kulak veriyor.

Denizli'nin geleceği için çalışan Serap Can ve arkadaşlarının bu özverili çabaları, kentte yaşayan her birey için daha iyi bir yaşam vaadi taşıyor. Anadolu Birliği Partisi, Denizli'nin dört bir yanında, her bir vatandaşın desteği ve katılımıyla, şehri birlikte yönetme ve kalkındırma sözü veriyor.

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