Anadolu Birliği Partisi'nde Sema Altan'a yeni görev

Anadolu Birliği Partisi'nde yükseliş devam ederken, parti kadrolarında önemli bir atama daha gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Partinin dinamik yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar atan Genel Başkan Bedri Yalçın, partinin dikkat çekici yüzlerinden biri olan Sema Altan'ı Kadın Kolları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Yeni görevine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşan Sema Altan, "Bu onurlu görev için Genel Başkanımız Sayın Bedri Yalçın'a şükranlarımı sunuyorum. Bana duyduğu güven ve bu sorumluluğu üstlenme fırsatı için minnettarım. Anadolu Birliği Partisi'nin kadın kollarında, Anadolu'nun cesur ve çalışkan kadınlarını bir araya getirerek, onların sesi, soluğu olacağız. Tüm Anadolu kadınlarını partimiz çatısı altında örgütleyerek, onların sorunlarını ve taleplerini en üst platformlara taşıyacağımıza söz veriyorum." dedi.

Altan, Anadolu Birliği Partisi'nin yenilikçi ve dinamik yapısına vurgu yaparak, "Partimiz, Genel Başkanımız Sayın Bedri Yalçın'ın önderliğinde her geçen gün güçleniyor. Yaptığı radikal çıkışlar ve Anadolu'yu karış karış gezerek halkımızla iç içe olan liderliğiyle, partimiz gündem belirlemeye devam ediyor. Ben de bu büyük ailenin bir parçası olarak, kadınlarımızın gücünü ve sesini daha da yükseklere taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Sema Altan'ın bu yeni ataması, Anadolu Birliği Partisi'nin kadrolarında nitelikli, kararlı ve köklü değişiklikler yapmaya olan bağlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.