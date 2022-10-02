Altılı masada ikinci tur görüşmeleri başlıyor
Altılı masada ikinci tur görüşmeler başlıyor. CHP'nin ev sahipliğinde bugün yapılacak toplantı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'Masanın noter olma görevi yok' çıkışının gölgesinde yapılacak.ANKARA (İGFA) - Altılı masa görüşmelerinin ikinci tur toplantıları CHP'nin ev sahipliğinde başlayacak.
İlk toplantının gündeminde de “geçiş sürecinin yol haritası” belirlenecek.
Hatırlanacağı gibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Noter değiliz” sözleri “Masada kriz mi var” sorusunu gündeme taşımıştı. İkinci tur görüşmeleri bu çıkışın gölgesinde yapılacak.
Altılı masanın ikinci turunda da adaylık konusunun konuşulması beklenmiyor.
Liderlerin aday belirleme takvimini değiştirmeyeceği ifade edilirken, Cumhurbaşkanı adayının; geçiş süreci, koalisyon protokolü gibi konular tamamlandıktan sonra konuşulacağı belirtiliyor.
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