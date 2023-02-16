Altılı masada gündem: Deprem!

Altılı masa liderleri 'deprem özel' gündemi ile 18 Şubat Cumartesi günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 13 Şubat'ta bir araya gelmeyi planlayan altılı masa liderleri, deprem dolayısıyla toplantıyı iptal etmişlerdi.

Siyasi partilerin genel merkezlerince yapılan açıklamada, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ, Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek partilerinin liderlerinin Cumartesi günü saat 14.00’te 'deprem özel' gündemi ile bir araya geleceği duyuruldu.

Kahramanmaraş depremi sonrasında ilk kez bir araya gelecek olan liderler, 18 Şubat Cumartesi günü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde toplanacağı bildirildi.