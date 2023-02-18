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Altılı Masa bugün toplanıyor! Gündem: seçim
SİYASET 18.02.2023, 09:00
Kahramanmaraş depremi nedeniyle 13 Şubat'ta yapılamayan Altılı Masa toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde bugün yapılıyor. Millet İttifakı’nın gündemi seçim ve deprem.
ANKARA (İGFA) – Millet İttifakı liderlerinden oluşan Altılı Masa, bugün seçim ve deprem gündemiyle Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanıyor.
13 Şubat’ta yapılması planlanan toplantı, Kahramanmaraş Depremi nedeniyle ertelenmişti. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun da konuşulacağı Altılı Masa toplantısında seçimlerin ertelenme durumu, deprem ile ilgili yapılacaklar ve seçimlerin 18 Haziran’da yapılması konuşulacak.
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