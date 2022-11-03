Altılı masa 8'inci toplantıya hazırlanıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Kasım’da (2022) ev sahipliğini yapacağı 6'lı zirve öncesinde genel başkanlarla bir araya gelecek. Bire bir görüşmelerde 14 Kasım toplantısının gündemi ele alınacak.ANKARA (İGFA) - Altılı Masa, 14 Kasım Pazartesi günü saat 12:00’de Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde DEVA Partisi Genel Merkezi’nde sekizinci kez toplanacak. Babacan, toplantının gündemi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere genel başkanlarla bire bir görüşecek.

Babacan’ın ilk durağı 7 Kasım Pazartesi saat 13:00’de Saadet Partisi Genel Merkezi olacak. Babacan, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’yla görüştükten sonra aynı gün saat 17:00’de Gelecek Partisi’ne geçerek burada Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’yla bir araya gelecek.

Babacan, görüşmelerine 8 Kasım Salı günü saat 12:00’de Demokrat Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Gültekin Uysal’la devam edecek.

Babacan, 9 Kasım Çarşamba günü saat 11:00’de CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşecek.

Babacan, 10 Kasım Perşembe günü saat 11:30’da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener’i ziyaret ederek görüşme trafiğini tamamlayacak.