Altılı masa 8'inci kez toplandı

Altılı masada liderler zirvesi, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde parti Genel Merkezi’nde toplandıANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan'ın genel başkanlığındaki DEVA Partisi Genel Merkezi'ne bir araya geldi.

Görüşmede, tamamlanma aşamasına gelen Parlamenter Sistem'e geçiş sürecinin yol haritası ile ortak politikaları belirlemek üzere oluşturulan komisyonların çalışmalarının olması bekleniyor.

Olağan buluşmanın kritik gündem maddelerini ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “masaya taşıyacağını” açıkladığı Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) masaya dahil edilmesi önerisi ve başörtüsüne anayasal güvence konusunda ortak tutum belirlenmesi konuları oluşturuyor.

https://youtu.be/mO9-8wke7as