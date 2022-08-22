Altılı masa 6. kez görüştü

6 siyasi partinin ortak masa toplantısında ilk tur tamamlandı. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen 6'ncı toplantıda kurullar bünyesindeki çalışmalar değerlendirildi.ANKARA (İGFA) - Altı muhalefet partisinin toplantılarında İlk turun son buluşması Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki liderler buluşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaklaşık 6 saat süren toplantıda kurullar bünyesindeki çalışmaları değerlendirdi.

Görüşme sonunda yazılı ortak açıklama yapıldı. Toplantıda 6 siyasi parti Cumhurbaşkanı adayı için bir isim belirlemedi.

Açıklamada, ''Geçtiğimiz süreç içinde 'Temel İlkeler ve Hedefler', 'Seçim Güvenliği' ve 'Bazı Ekonomik Kurumların Reformu' komisyonlarının metinlerini kamuoyu ile paylaştık.Diğer komisyon çalışma ve raporlarını da gözden geçirdik. Ayrıca son toplantımızdan bu yana kamuoyunun gündeminde olan güncel ekonomik, iç ve dış siyasi gelişmeleri de değerlendirdik'' ifadelerine yer verildi.

Zamanın her geçen gün umudu büyütme zamanı olduğunu ifade eden liderler, "Biz kazanacağız, 85 milyon insanımız kazanacak" dedi.

Bir sonraki görüşme 45 gün aradan sonra 2 Ekim tarihinde CHP'de yapılacağı kaydedildi.