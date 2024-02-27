Alper Taban: “Tek işimiz hizmet etmek”

Yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdüren İnegöl Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Alper Taban, Bal-Göç Derneği ile Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneklerine yaptığı ziyarette İnegöl’ün hızlı büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çekerek; “Tek bir işimiz var, hizmet etmek” dedi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Alper Taban, 31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi hem hizmet seferberliğini hem seçim seferberliğini sürdürüyor. Bir yandan projeler devam ederken, bir yandan yeni döneme dair planlamalar yapılıyor. Aynı zamanda köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla buluşan Başkan Taban, seçmenin sesine de kulak veriyor.

İNEGÖL’DE BALKAN TURU

Bu kapsamda Pazartesi akşamı AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe’nin de katılımıyla İnegöl’de dernek ziyaretleri gerçekleştirildi. Recep Altepe ile birlikte Başkan Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle beraber ilk olarak Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, ardından ise Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret edildi.

“HİZMET YARIŞINI DAHA İLERİYE TAŞIMAYA TALİBİZ”

Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Alper Taban, 31 Mart seçimlerini işaret ederek vatandaşlardan destek istedi. Taban, “Önümüzde bir yerel seçim var. 1 Nisan 2019’dan itibaren biz işimize odaklandık. Tek bir işimiz var, hizmet etmek. İnegöl hızlı büyüyen, hızlı gelişen bir şehir. Şehrimizin ihtiyaçlarına odaklandık ve bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yatırımlarla bu ihtiyaçları gidermeye gayret ettik. Yeni dönem için de ne yapılması gerektiğini bilen kadrolarımızla hizmet yarışını bir adım daha ileriye taşımaya talibiz” dedi.