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Alper Taban: "İnegöl’ü birlikte inşa edelim"

SİYASET 12.02.2024, 15:03
Alper Taban: "İnegöl’ü birlikte inşa edelim"

Yeni döneme dair çalışmalara başlayan Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Alper Taban, vatandaşlara çağrıda bulunarak “İnegöl’de bu da olmalı dediğiniz önerilerinizi, projelerinizi bizlere ulaştırın. Şehrimizi birlikte inşa edelim” dedi.BURSA (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana ortak akıl ve istişare kültürüyle yönetim anlayışından taviz vermeyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni dönem için de aynı düsturla çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart seçimlerine katılacak Başkan Taban, 2024-2029 yıllarını kapsayan süreçle ilgili beyanname hazırlıklarında vatandaşların fikir ve önerilerine önem veriyor.

“İLK GÜNKÜ GİBİ HİZMET ÜRETMEYE, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Şehirde yaşayan her vatandaşın görüşünün kendileri için önemli olduğunu kaydeden Başkan Alper Taban, “Yeni dönem için Cumhurbaşkanımız ve parti büyüklerimizin teveccühü ile yeniden aday gösterildim. Burada yapılan anketlerde vatandaşlarımızın da tercihinin bizden yana olması neticesinde bu sonuç ortaya çıktı. Bizler de ilk günkü aşkla İnegöl için gece gündüz hizmet üretmeye, çalışmaya, şehrimizi geleceğe taşıyacak adımları atmaya devam edeceğiz. Bu noktada 300 bin nüfusun tamamını kapsayacak, herkese dokunacak projelerimiz var. İnegöl’ü iyi biliyoruz. Eksiklerimizin de farkındayız. Bu doğrultuda yeni döneme dair beyanname çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“GELİN ŞEHRİMİZİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM”

Göreve geldiği ilk gün olduğu gibi bugün de ortak akıl ve istişare kültürünün gücüne inanarak hareket edeceklerini vurgulayan Başkan Alper Taban, “Bizler kendi gözümüzle şehrimize dair dokunuşlarımızı yapmak için projelerimizi hazırladık. Ancak vatandaşlarımızın beklentileri, hayalleri, talepleri, öncelikleri de bizim için kıymetli. İşte bu yüzden her zaman ortak akıl ve istişare diyoruz. Yeni dönem için de vatandaşlarımızın, STK’larımızın İnegöl’de bu da olmalı dediği önerileri, projeleri varsa bizimle paylaşmalarını arzu ediyoruz. Talep, öneri ve şehrin ihtiyaçları noktasında yapacakları yönlendirmeleri vatandaşlarımız öncelikle 0530 136 40 00 nolu WhatsApp hattımız olmak üzere; sosyal medya hesaplarımız ve 153 Çözüm Merkezimiz gibi tüm iletişim kanallarından bizlere iletebilirler. Gelin şehrimizi birlikte inşa edelim” açıklamalarında bulundu.

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