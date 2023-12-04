Ali Yılmaz: Osmangazi'de turizmi canlandıracağız

Birbirinden özel konular ve konuklarla istişare kültürümüzün gelecek nesillere aktarımı noktasında önemli bir misyonu yerine getiren YOLCUTVHABER İLE DOST MECLİSİ, bu kez AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Aday Adayı Ali Yılmaz’ıkonuk etti.BURSA (İGFA) - Bursa’nın nezih mekanlarından Haraççıoğlu Medresesi’nde gerçekleştirilen programda Ali Yılmaz, Osmangazi’nin dünü, bugünü ve geleceğine dair çok önemli tespitlerde bulundu.

Osmangazi’nin tarih ve kültür mirasının yanı sıra doğal yaşam alanlarıyla sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin de en kadim ilçelerinden olduğuna dikkat çeken Ali Yılmaz; ilçenin bu yönüyle önemli bir turizm potansiyeli taşıdığını vurguladı. Osmangazi merkezli siyaset yapmış biri olarak Bursa’nın kadim ilçesinin kendisi için çok büyük bir anlam ve değer taşıdığını belirten Ali Yılmaz, “Osmangazi’ye dair hayalini kurduğumuz ve altyapısını oluşturduğumuz plan ve projelerimiz var. Kısmet olur da aday olursak Osmangazi’mize vizyon katacağına inandığımız projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

“OSMANGAZİ’Yİ AYRICALIKLI BİR KENT HALİNE GETİRECEĞİZ”

Osmangazi’nin 56 ilden büyük nüfusu, tarihi ve kültürel mirasıyla Bursa’nın vizyonuna değer katan bir ilçe olduğunu söyleyen Ali Yılmaz, siyasi kariyeri boyunca ilçede gezip görmediği hiçbir yer kalmadığını kaydederek; “Osmangazi’miz kadim tarihi ve kültür mirasıyla önemli bir turizm misyonuna sahip bir ilçemiz. Osmangazi’mizde özellikle gençlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımızın kendilerini daha fazla mutlu, huzurlu ve güvende hissetmeleri için yeni, özgün ve yaratıcı her türlü sosyal içerikli proje için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaşamın her alanına temas eden projelerimizle Osmangazi’yi ayrıcalıklı bir ilçe haline getireceğiz.” diye konuştu.

Osmangazi’nin, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra modern dünyada kentlerin keşmekeşliği içinde yaşayan insanların biraz olsun rahatlayabileceği muhteşem bir doğaya da sahip olduğuna da işaret eden AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Aday Adayı Ali Yılmaz; “Osmangazi’mizin büyük bir turizm potansiyeli var. Kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmış, her adım atışta güzelliğiyle baş döndüren medeniyet mirası bir ilçemiz. Dolayısıyla Osmangazi’nin turizm açısından taşıdığı bu katma değer doğru bir projelendirme ile yönetildiğinde dünyanın gözde kentleriyle yarışabileceğini düşünüyoruz. Bursa demek Osmangazi demek. Osmangazi’de turizmin gelişimine yönelik atılacak her adım Bursa’nın marka değerini arttıracaktır. Allah nasip eder de göreve gelirsek Osmangazi'nin turizmden aldığı payı artıracağız. Osmangazi, Türkiye'nin ve yabancı turistlerin akın ettiği bir kent olacak. Kültürel değerleri canlı tutacak, konserlerin yapıldığı, sergilerin açıldığı bir kültür başkenti yapacağız. Turistler ülkesine döndüğü zaman Osmangazi'yi, Bursa'yı anlatacak" dedi.

Osmangazi’nin marka bir kent olması için gecesini gündüzüne katacaklarının altını çizen Ali Yılmaz, “Osmangazi’yi yaşamın her alanına temas eden projelerimizle Osmangazi’yi ayrıcalıklı bir ilçe haline getireceğiz.” dedi.