Ali Osman Karahan: "Bursa depreme hazırlıksız yakalanmamalıdır"

Saadet Partisi Bursa il Başkanı Ali Osman Karahan, 6 Şubat depremi ile ilgili açıklama yaptı.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa il Başkanı Ali Osman Karahan, 6 şubatta yaşanan depremin yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu. Başkan Karahan açıklamasında, "Ülke olarak, “Asrın Felaketi” diye nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde 9 saat arayla gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldık. Bu depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde yaşayan yaklaşık 14 milyon kişi etkilenmiş olup, on binlerce kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın yakınları başta olmak üzere ölenlere Allahtan rahmet, geride kalan depremzede yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa'nın yüzde 75'inin 1. derecede, yüzde 25'inin ise 2. derecede deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Karahan, "Bursa nüfusunun yüzde 92'sinin 1. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Bursa’da hasar yapan depremler arasında en önemlisinin 1855 yılındaki 7,2 büyüklüğündeki deprem olup, Bursa’yı tehdit eden en önemli faylardan birisi ise Marmara Denizi’ndeki faydır. Bu fayın hem kuzeyinde hem güneyinde meydana gelebilecek bir depremin tamamından Bursa şehri çok şiddetli bir şekilde etkilenebilir. 1894 yılında Marmara Denizi’nde şiddetli bir deprem olmuştur ve şehrimiz bundan ciddi şekilde etkilenmiştir. Ayrıca Gemlik ile Mudanya arasında 1064 yılında meydana gelen 10 şiddetinde olduğu düşünülen deprem, geçmişte meydana gelen önemli depremlerden birisidir." dedi.

Başkan Karahan açıklamasına şöyle devam etti:

"Yapılan araştırmalara göre, 100 yıl içerisinde Bursa'da 7 büyüklüğünün üzerinde şiddetli bir depremin olabileceği tespit edilmiştir. Bursa civarında çok sayıda aktif fay hattı bulunmaktadır. Bu fayların tamamı diri olup, büyük bir çoğunluğu 6 üzerinde bir deprem üretme özelliğine sahiptir. Şehrin altından geçen Bursa fayı da 7 büyüklüğünde bir deprem üretebilir. Deprem riski fazla diye hep İstanbul konuşuluyor. Hâlbuki Bursa, İstanbul'dan çok daha risk altındadır.

Bursa’da mevcut durumda dahi trafiğin kaos olduğu bilinmektedir. Deprem olduktan sonra yaşanacakları düşünmek dahi istemiyoruz.

Kentsel dönüşüm adı altında yapılan rantsal dönüşüme biran önce son verilmeli,

Zemin – bina ilişkisi kurularak riskli binaların tespit edilip acilen dönüşümü yapılmalıdır.

Bursa’nın 100.000 ölçekli imar planına aktif fay hatlarının işlenmesi gerekmektedir.

5.000 ve 1.000 ölçekli planlarda 100.000 ölçekli planlardaki fay hatları dikkate alınarak acilen revize edilmelidir.

Bursa’da yakın bir zamanda beklediğimiz şiddetli deprem ile ilgili Bursa Deprem Acil Eylem Planı hazırlanmalıdır. Şehir depreme hazırlıksız yakalanmamalıdır.

Marifet depremden enkaz kaldırmak değil, depremden önce önlem almaktır.

Depremde yaşanan felaket, Allah’ın bir gazabı değil, idarecilerin basiretsizliğidir.

Bu vesile ile bütün İslam Âleminin Miraç Kandili kutlar, depremde hayatını kaybedenlere ve tüm şehitlerimize Allah’tan Rahmet, Milletimize birlik ve beraberlik diliyoruz”