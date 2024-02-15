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Ali Erol Durmaz: “İliç'teki altın işletmesi derhal kapatılmalı"

SİYASET 15.02.2024, 11:06
Ali Erol Durmaz: “İliç'teki altın işletmesi derhal kapatılmalı"

Sol Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasına yönelik açıklamada bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sol Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşananların kaza değil facia olduğunu belirterek olayla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Durmaz’ın açıklamasında şu konulara dikkat çekti.

BU KAZA DEĞİL FACİADIR

 “Erzincan’ın İliç İlçesindeki altın madeninde yaşananlar kaza değil faciadır. Sorumluları hakkında bir an önce yargı süreci başlatılmalı ve bu faciaya kapı açanlar hesap vermelidir.”

BU FELAKETİN SORUMLUSU ŞİRKETLER KADAR UYARILARI HİÇE SAYAN YETKİLİLERDİR

Bu felaketin sorumlusunun, madenci şirketler kadar tüm uyarıları hiçe sayan yetkililer olduğunu da belirten Durmaz: “Yaşam alanlarımızın, yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın talan edilmesine göz yuman AKP iktidarıdır.

Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde çok sayıda işçiye ulaşılamamaktadır. Madende yaşanan olayın tesisteki kimyasal içeren liç yığınlarının çökmesiyle oluştuğu açıklanmıştır.”dedi.

3 AY KAPALI KALAN TESİS YENİDEN HİZMETE BAŞLADI

Durmaz, daha önce ceza alan şirketin yeniden hizmete açıldığını belirterek “2022  yılında yaşanan ve Fırat Nehri’ne şirketin ihmali nedeniyle siyanür salınmasıyla sonuçlanan olaydan sonra şirkete yalnızca 16.4 milyon tl para cezası verilmiş, tesis yalnızca 3 ay kapalı kaldıktan sonra kapasitesi arttırılarak çalışmasına göz yumulmuştur.” Şeklinde konuştu.

ÇEVRE SAVUNUCULARININ SESİNİ DUYAN OLMADI

Çevre savunucularının yıllardır Erzincan’da bir facianın an meselesi olduğunu  ısrarla gündeme taşıdığını da belirten Durmaz açıklamasına şöyle devam etti. “Çevre savunucuları seslerini sağır Ssultanlara bile duyurdu. Bu uğurda mücadele etti ama ne yazık ki yetkililer bunları duymazdan ve görmezden geldi.Yağma devam ettirilerek felakete davetiye çıkartıldı. Yapılması gerekenler bellidir.”

İŞLETME KAPATILMALI YETKİLİLER HESAP VERMELİDİR

Durmaz, İliç’te yaşanan felaketin tüm sorumluları yargı ve toplum karşısında hesap vermesi gerektiğini de belirterek açıklamasını şöyle tamamladı. “Tüm ÇED kararları bir an önce iptal edilmeli ve işletme derhal kapatılmalıdır. Bu sorunun her anlamda takipçisi takipçisi olacağımızı belirtiyor, göçük altındaki yurttaşlarımıza bir an önce sağlıklı bir şekilde ulaşılmasını diliyoruz. Doğal kaynaklarımızın ve üzerinde yaşadığımız bu toprakların çok uluslu şirketlerin av alanı olmaktan çıkarılması için mücadelemiz inat ve ısrarla sürecektir.”

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