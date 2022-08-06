Ali Babacan'dan ağır yaralı çocuğa ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van Başkale’de önceden yerleştirilmiş bir patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki H.E.’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Babacan H.E.’nin babasıyla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Babacan ayrıca başhekimle telefonda konuşarak H.E.’nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.İSTANBUL (İGFA) - H.E.’nin babası olayı anlatırken “Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sayın başkanım. Bize sahip çıktığınız için çok sağ olun. Patladığı yerde askerimiz de var. Orada yanında iki küçük çocuk var. Askerlere ‘Bize yardım edin’ diye seslenmiş. Tabii asker de korkmuş, mayın bölgesidir, gitmeyelim. Kimse yardım etmemiş orada. Köylüler sırtına almışlar, 4-5 saat sırtında ve traktörde taşımışlar. Benim tek isteğim, komutanlarımız orada bir müdahale edebilirdi. Bir helikopter isteyebilirdi. Bilinci yerinde değil. Bazen gözlerini açıp bize bakıyor. Beyin hasar görmüş. 3 parça şarapnel parçası kalmış. Elini kaybetmiş.” ifadelerini kullandı.

“Yaşıyor. Önemli olan o. İnşallah doktorlarımız da yeterli ihtimamı gösterirler” diyen Babacan Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesi’nin başhekimiyle de telefonda görüştü. Babacan, konuşmasını “Başhekim ‘Patlamayla basınca dayalı bir kanaması vardı. Onu ameliyatla çözdük. Parça kafatasında. Toparlıyor’ diyor” diye aktardı.