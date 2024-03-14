Alaşehir’de Cumhur İttifakı Coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk, Alaşehir’de 2. Galericiler Sitesi’nde esnaflar tarafından karşılandı. Burada esnaflarla tek tek tokalaşan Başkan Ergün, ardından seçim otobüsü ile ilçe merkezinde vatandaşı selamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk, Alaşehir ilçesinde bir dizi programa imza attı. Başkan Ergün ve Türk’e, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP İlçe Başkanı Alperen Altıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fedayi Kozan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Savaş Pala ve partililer eşlik etti. Programın başlangıcında 2. Galericiler Sitesi esnafları tarafından karşılanan Başkan Ergün ve Türk, ilk olarak buradaki sanayi esnafıyla selamlaştı. ALAŞEHİRLİLER CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARINI YALNIZ BIRAKMADI İlçe merkezinde vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Ergün ve Türk, seçim otobüsü ile vatandaşı selamladı. Vatandaşlar tarafından sık sık seçim otobüsünün önü kesilerek sevgi gösterilerinde bulundular. Doğal bir konvoya dönüşen turda Alaşehirliler Başkan Adaylarını yalnız bırakmadı.