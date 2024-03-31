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Akşener yarın açıklama yapacak
Seçim sonuçlarını partisinin genel merkez binasında takip eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklama yapmadan partiden ayrıldı Akşener'in yarın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor
SİYASET 31.03.2024, 00:22
Seçim sonuçlarını partisinin genel merkez binasında takip eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklama yapmadan partiden ayrıldı. Akşener'in yarın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını parti genel merkezinde takip etmesi ardından saat 23.30 itibariyle parti genel merkezinden ayrıldığı açıklandı.
Akşener, açıklama yapmadı.
Partiden yapılan yazılı açıklamada ise Genel Başkan Meral Akşener'in seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı 1 Nisan Pazartesi günü düzenleyeceği bildirildi.
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