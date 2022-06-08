Akşener: "Ya görevinizi yapı, ya da şerefinizle ayrılın!"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon sepeti içerisindeki maddeleri açıklamama kararını eleştirerek, "Ya göreviniz yapın, ya da o görevlerden devlet insanı vakarıyla şerefinizle ayrılın" dedi.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine destek verenlere yönelik “sürtük” ifadesini kullanmasını da eleştiren Akşener, "Bak sayın Erdoğan sen bu ülkenin cumhurbaşkanı seçildiğinde bir yemin ettin. Hatırlıyor musun? Hani nerede senin yeminin? Hani nerede hürriyet, nerede insan hakları, nerede adalet, nerede Atatürk ilke ve inkılapları? Sen yeminini bozdun. Üstelik ilk defa da değil çok uzun zaman önce bozdun. Yazıklar olsun" dedi.

"NEFRET SAÇANDAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ"

"Birleştireceğine, nefret saçandan Cumhurbaşkanı olmaz" diyen Meral Akşener, "Milletin namusunu koruyacağına, namusa dil uzatandan, Cumhurbaşkanı olmaz. Devletin varlığına sahip çıkacağına, kendini devlet yerine koyandan, Cumhurbaşkanı olmaz. Ez cümle sözünden dönenden, yeminini bozandan, emanete hıyanet edenden Cumhurbaşkanı hiç olmaz. Aziz Türk Milleti, artık senin gerçek yüzünü gördü" diye konuştu.

https://youtu.be/bYdHg7A8R2w

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali için açılan ikinci davanın sonucu olarak fesih işleminin iptali kararına da değinen Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik, diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor” ifadelerine de tepki gösterdi.

TÜİK TEPKİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında TÜİK'in enflasyon sepeti içerisindeki maddeleri de açıklamamasına sert tepki gösterdi.

Akşener, TÜİK'in kendisini, bu ülkenin vatandaşına karşı değil, sadece Sayın Erdoğan’a karşı sorumlu hissettiğini öne sürdü. "Rakamları belirleyen zevata, bir çift sözüm var" diyen Akşener, "Açıkladığınız rakamlar, işçinin, memurun, emeklinin, maaş zammını belirliyor. Ay sonunu getiremeyen insanlarımızın vebali boynunuzda. Gelin, iki cihanınızı da karartmayın. Gelin, bu milletin ahını, daha fazla almayın. Ya görevinizi hakkıyla yapın ya da millete karşı sorumluluğunuzun farkındalığıyla, o görevlerden, devlet insanı vakarıyla, şerefinizle ayrılın" diye konuştu.