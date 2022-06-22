Akşener: Utanç vesikası olacak

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya "haksız tahrik" indirimiyle 23 yıl hapis cezası veren mahkeme kararına tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pınar Gültekin’in katiline tahrik indirimi uygulamasına ilişkin olarak, “Türk yargısı için utanç vesikası olarak anılacak bu kararda imzası bulunan herkesi bugün Allaha havale ediyorum, ama yarın iki elim yakalarında olacak” dedi.

"Türk yargısı için utanç vesikası" olarak niteledği karar için Akşener, "Bugün Türkiye'de bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun, yazıklar olsun hepinize" dedi.

Kur Korumalı Mevduat sisteminin maliyetinin 230 milyar lira olacağını belirten Akşener, "Bay Kriz’in bütçesinde ülkemizdeki tüm çiftçilere ve öğrencilere ayrılan paranın, KKM sistemine ödenen paradan daha az olduğuna ibretle şahit olduk" diye devam etti.

https://youtu.be/pikoVVJ-Sl4

İklim krizinin yol açtığı yeni felaketleri izlediklerini belirten Akşener, "Geçen sene yaşadığımız korkunç günlerin tekrar etmemesi için dua ediyoruz. Yine uçak yok, yine hazırlık yok, yine kontrol odası pozları, bol miktarda hamaset var. Geçtiğimiz sene nefesimizi kesen yangınları unutmadık. 13 makam uçağı varken “yangın söndürme uçağımız yok” diyen kepazelikleri unutmadık. Siz de unutmayacaksınız. Bu sefer çok daha geç olmadan gereken önlemleri alacaksınız. Bu sefer de beceriksizliğiniz yüzünden aynı felaketi yaşarsak, bizim de milletimizin de iki eli yakanızda olacak" diye konuştu.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklife ilişkin yaptığı değerlendirmerde de, "Bu yasa, internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa, televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı, internete taşıma sevdasıdır. Bu yasa, yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır." dedi. Akşener, konuşması sırasında Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onursal Başkanı Nazmi Bilgin'i kürsüye davet etti.