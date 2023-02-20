Akşener: Üniversitelere yönelik 'alerji' var!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır’da depremzedeleri ziyaret etti. Akşener, depremzedelerin KYK Yurtları'na yerleştirilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Deprem bölgesi Diyarbakır'da incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çadır kentte depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener, burada yaptığı açıklamada üniversitelere yönelik uzaktan eğitim kararına da tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'dan seslenen Akşener, "Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Derhal, derhal, derhal bu olmayacak karardan vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinde eğitim görmelerinin, hocalarıyla yüz yüze çalışmalarının önünü açın" dedi.

Aileleri 6 kişilik 10 kişilik yurt odasına sığdırmak bizim mahremiyetimize uygun değildir" diyen Akşener, üniversitelere yönelik bir alerji olduğunu ve bunu anlayamadığını belirterek, öğrncilerin yüz yüze eğitim alması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

"Üniversiteler yüz yüze eğitime devam etmeli, depremzedeler KYK Yurtları'na yerleştirilmemeli" diyen Akşener, "Yaşadığımız bu zorlu süreci her birlikte aşacak; Milletimizin bağrında açılan bu büyük yarayı el ele saracağız" diye konuştu.

https://youtu.be/buum68kf4yY