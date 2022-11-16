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Akşener: Teröre asla teslim olmayacağız

SİYASET 16.11.2022, 16:28
Akşener: Teröre asla teslim olmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında devlet ve millet olarak bölücü terörle 40 yıldır sarsılmaz bir iradeyle mücadele edildiğine dikkati çekerek, "Değil 40, 140 yıl olsa da teröre asla teslim olmayacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı konusunda "Terörle mücadele ciddiyetsizliği, siyasi ihtirasları, iktidarın birbiriyle çelişen açıklamalarını kaldırmaz" diyen Akşener, "Kusursuz işleyen devlet aklı olmadan yapılamaz, hiçbir aşamada hata yapılamaz. Terörle mücadele yapılan ilk hata, son hatadır" dedi.

Akşener, "devletin, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayıp, korku iklimine engel olmakla görevli olduğunu" söyledi.

"Sokaklarda yürüme özgürlüğümüz, bilgiye erişimimiz elimizden alınmışsa, terör amacına ulaşmış, yetkiyi alanlar da işlerini yapmıyor demektir!" diyen Akşener, "Dezenformasyonla mücadele de terörle mücadelenin ilk şartlarından biridir. Ama bu medya karartmasıyla değil, doğru bilgilendirmeyle yapılır " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya gezisini de eleştiren Akşener, "Sayın Erdoğan'ın yurt dışı seyahatini iptal etmesini ya da milletimiz yas tutarken, kendisini dans gösterisiyle karşılatmamasını beklemek doğal hakkımızdır" dedi.

"Yayımlanan taziyeyi reddedip terör saldırısından ABD'yi sorumlu tutan İçişleri Bakanının, grup konuşmasında Amerika'yı müttefiklikten çıkartan Cumhur İttifakı ortağının ve tüm bunlar olurken de dostu Biden ile Bali'de sohbete oturup taziyeleri kabul eden Sayın Erdoğan'ın kendi aralarında bir ortak anlayış ve dille hareket etmelerini beklemek de en doğal hakkımızdır" diyen Akşener, "Sayın Erdoğan'ınki doğruysa diğerlerinin ki nedir? Ezcümle her alanda yalpalamaları ve zikzaklarıyla artık başımızı döndüren bu iktidardan hiç olmazsa böylesine acı bir terör olayında biraz devlet ciddiyeti, biraz disiplin, biraz da ilkeli bir duruş beklemek en doğal hakkımızdır" diye konuştu.

Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden faili bulup etkisiz hale getiren emniyet güçlerini kutlayan Akşener, teröristin terör örgütü PKK/PYD/YPG elinde eğitim gören Suriye uyruklu olduğunun ve Afrin üzerinden Türkiye'ye kaçak giriş yaptığının ortaya çıkarıldığını anımsattı.

Hakikatlere gözünü kapatan bir iktidarın ülkeye verecek bir şeyinin olamayacağını ifade eden Akşener, "yalanı yol, talanı da düstur edinenlerin Türkiye'yi daha fazla aşağı çekmesine müsaade edilemeyeceğini" söyledi.

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