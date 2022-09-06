Akşener sığınmacıların dönüş tarihini açıkladı... Bu hesap sorulmalıdır!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’deki sığınmacılara yönelik eylem planını duyururken “dönüş” tarihi de açıkladı. Akşener, “1 Eylül 2026’da tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız” dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da düzenlediği toplantıyla, "Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı"nı açıkladı.

Eylem Planı, “Kararlı ve Planlı Geri Dönüşe Az Kaldı” sloganıyla duyuruldu.

Toplantının açılışında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşene, Türkiye’de “en düşük rakamlara dayalı iyimser tahminle” 8 milyon sığınmacı ve kaçak göçmen bulunduğunu belirterek, göçmen sorununun sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

https://youtu.be/CPUsFEgMJck

"Sığınmacılara, mültecilere, kaçakçılara kızabiliriz. O öfkenin odaklanacağı yer Sayın Erdoğan ve iktidarıdır" diyen Akşener, "Yabancılar üzerinde öfke odaklanırsa bu ülkeye yapılan kötülükleri perdelemiş olur. Bu hesap sorulmalıdır. Bu hesap ülkemizi hendek haline getiren Sayın Erdoğan ve iktidardan sorulmalıdır. Bu hesap sandıkta demokrasiyle sorulmalıdır" dedi.

Türkiye’nin iktidarın uygulamaları nedeniyle “göçmen deposuna” dönüştüğünü belirten Akşener, iktidara geldiklerinde göçmen sorununu bölge ve diğer ülkelerle diyalogla çözeceklerini söyledi.

Akşener, “1 Eylül 2026’da tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız. İktidara gelişimizin ilk gününde atacağımız adımlar ve tedbirler hazır” dedi.