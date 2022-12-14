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Akşener: Kul kurar, kader gülermiş
SİYASET 14.12.2022, 18:40
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında verilen karar sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kul kurar, kader gülermiş" yorumunda bulundu.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısı üzerine Ankara'dan yola çıkarak İstanbul'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan İmamoğlu'nun makamında mahkemeden çıkan kararı birlikte aldı.
Söz konusu karar sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu ile ilgili masa başındaki fotoğrafı "Kul kurar, kader gülermiş" notuyla paylaştı.
https://twitter.com/meral_aksener/status/1603051435599568896
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