Akşener Kahramanmaraş'ta... Yangın söndürmek için buradayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kendisinin parti rozeti olmadan burada olduğunu ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, devlet olmanın ciddi bir iş olduğunu söyledi.

Kutuplaştırma dilini de eleştiren Akşener, "Sayın Erdoğan, tek bir kişi. Devlet onun şu an itibariyle. Dolayısıyla tüm belediyeler onun. Tüm belediyelerin kaynaklarını birleştirip, burada olanların çözümlemesini sağlaması lazım. Dolayısıyla bugün keşmekeşin temel problemi tek adam sistemidir. Hafızanın kaybolmasıdır. Devlet olmak ciddi iştir. Hiçbir yerde siyasi bir cümle ağzımdan çıkmadı. Ama AK Partili kardeşlerimle karşılaştık. 'Niye siyaset yapmaya geldiniz' dediler. Siyasette de yapabiliriz ama ben Ömer Çelik'e böyle bir partili görmedim" dedi.

Akşener, AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Çelik'in "Bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız, Millet İttifakı nerede" demesini eleştirdi.

"Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere herkesi başta olarak ciddiyete, kapsayıcılığa ve liyakatlı kadrolarla çalışmaya davet ediyorum" diyen Akşener, "Biz yangın söndürmek için buradayız, yangından mal kaçırmak için değiliz. Özne sizsiniz, özne milletimiz. Biz bir kişi hepimiz, hepimiz birimiz için diyen büyük miletiniz. Bugün onu gördüm ki, birey olarak bu milletin dayanışması işte bu ülkeyi ne kadar yanlış yönetilirse yönetilsin başkalarının istediği noktaya getirmiyor" diye konuştu.

https://youtu.be/5ipF1TSrkHs