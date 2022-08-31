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Akşener 'İYİ Eğitim'i anlattı... "Değişmedik hiç bir şey kalmadı"

SİYASET 31.08.2022, 15:04
Akşener 'İYİ Eğitim'i anlattı... "Değişmedik hiç bir şey kalmadı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin geleceği için hazırlanan çağdaş ve bilimsel eğitim sistemini tanıttı. Akşener, defalarca bakan değiştiren ülkede önce öğretmen okullarının, sonra köy okullarının gittiği gibi müfredatlarda da değişmedik hiçbir şey kalmadığını söyledi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Eğitimle, Özgür ve Yenilikçi Birey, Çoğulcu ve Katılımcı Toplum Vizyonu Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Kendisinin Bursa Öğretmen Okulu mezunu bir öğretmen olduğunu belirten Akşener, "Sınavını kazandım, mülakata alındım. O mülakatta öğretmenlerin konuşmasına bakılırdı. Türkçemiz nasıldır ona bakılırdı. Kaybetsek de yarına yönelik hayallerimizi söndürmeden yapılan bir mülakattı. Öncelikle öğretmen okulları gitti. Sonrasında köy okulları kapandı. Sonrasında defalarca bakan değişti. Sonrasında müfredatlar değişti. Sonrasında değişmedik hiçbir şey kalmadı. Eğitime olan güvenin ortadan kalktığı… Beceriksizlikten değil, bunun bilerek, taammüden, gayet bilerek yapıldığına inananlardanım… Kimse bu kadar ahmak olamaz" diye konuştu.

Sınavlara duyulan güvensizlik arşa çıktığını ifade eden çıkan Akşener, "Artık bu kutuplaşmadan bıktık." dedi.

https://youtu.be/R23yyfrXm8w

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