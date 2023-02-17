Akşener: İstanbul Finans Merkezi'ni depremzedelere açalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Finans Merkezi'nin depremzedelere açılmasını istediANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremzede ailelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, bu olayı ailevi değerlerine de aykırı olduğunu söyledi.

Akşener İstanbul'daki finans merkezinin 100 bin kişilik kapasitesinin olduğunu ve burasının bir hafta içinde depremzedelere tahsis edilebileceğini savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesindeki 285 bin üniversite öğrencisine başka şehirlerde eğitim görme hakkı tanınmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu teklifi kendilerinin dile getirdiğini de sözlerine ekledi.

https://twitter.com/iyiparti/status/1626567259224170498