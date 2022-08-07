Akşener: "Harami düzeni el ele göndereceğiz"

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlarla buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu harami düzeni el ele hep birlikte göndereceğiz" dedi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vatandaş ile buluştu.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde partililer tarafından karşılanan Genel Başkan Akşener, ilçe pazarını gezerek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada Akşener'in hedefinde Hükümet yer aldı.

“Bizim her birimizi şuculuk- buculuk üzerinden düşürdüler birbirimize" diyen Akşener, "Siyasette şuculuk- buculuk üzerinden yaptılar. Senin çocuğun işsiz, 92 puanla açıkta, 58 sekiz puanla tayin edilen, ayısı, dayısı olan gençler var. Ama sonrasında seni neyle meşgul ettiler, ey milletim, aziz milletim. Seni şuculuk- buculuk üzerinden meşgul ettiler. Doğduğun yeri seçebilir misin ey kardeşim Aileni seçebilir misin ey kardeşim Sadece seçebileceğin şey inancındır. O da yaşın büyüdükten sonra. Seçebileceğin şey iyi insan olmaktır. Neye inanıyorsan o inancının sonucu olarak iyi insan, hak yemeyen, kul hakkına girmeyen bir insan olmaktır. Şimdi gelin bir muhasebe yapalım. Siyasetçiler, şuculuk- buculuk üzerinden konuşuyorsa, bilin ki size kazık atıyorlar. Bilin ki sizi çırak çıkarıyorlar" dedi.

KPSS ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Akşener, "imdi senelerce okuttuğunuz çocuklarınızın mezun oldular işleri yok. Rızkınızdan kestiniz, 2 yıl, 4 yıl okuttunuz, mezun oldular iş yok. Ne yaptılar Devlette çalışmak için giriştiler tekrar KPSS’ ye çalışmaya. İçinizde evlat sahiplerine soruyorum; hanginizinki bir yere ulaşmadan kendi emeğine atanabildi. Çalıştılar, çalıştılar, 82, 86, 92 puan aldılar. 58 puan olan 62 puan olan atandı, seninki atanamadı. Öğretmen oldular, kardeşim atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi İster özel okulda çalışsın ister devlette çalışsın, öğretmen öğretmendir. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz en önemli insandır. O kadar çok atanamamış öğretmen var ki her gittiğin yerde ağlıyorlar. Anneleri ağlıyor, babaları ağlıyor, bu çocuklar ağlıyor. Yazıktır, günahtır. Peki bütün bunların karşılığında birileri de kazanıyor" diye konuştu.

Öte yandan "Üniversite okuyan çocukların KYK borçları silinebilirdi, karşılıksız burs verilebilirdi" diyen Akşener, "İlkokul birden lise sona kadar okuyan öğrencilerimizin tamamına sabah ve öğle yemeği verilebilirdi. Ve bu 38 milyar lirayla mezun olmuş mühendislerimize isdihtam imkanı sağlanabilirdi. Ne oldu iki kalem yani bir 14 milyar bir 24 milyar birilerinin cebine gitti değerli kardeşim sen çırak çıktın, senin çocuğun çırak çıktı. Ben 20 Ocak 2020 tarihinden beri geziyorum. Esnaf esnaf, il il ilçe ilçe geziyorum. Senin çocuğun işsizken 5 maaş alan danışman var bu ülkede. 10 maaş alan 11 maaş alan 15 maaş alan müdürler var danışmanlar var bu ülkede. Sen tencerede bu akşam ne pişireceğim diye düşünürken birileri bu ülkenin kaynaklarını darma dağın ediyorsa bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni siz hep birlikte el ele verip helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle göndereceğiz inşallah” dedi.