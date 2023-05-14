Akşener: Güneş yerinde her şey yolunda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesinde olduklarını ifade ederek, "Sabaha kadar buradayız. Güneş yerinde, her şey yolunda" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerle ilgili güncel verileri paylaştığı tweeti alıntılayarak, "Merak etmeyin güneş yerinde her şey yolunda! Kazanıyoruz" dedi.

Akşener, "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz" diyerek yaptığı paylaşımında, "Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1657838336721969154