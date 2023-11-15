Akşener, Gebze ve Karamürsel'in adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup konuşması öncesi Gebze ve Karamürsel ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mecliste yapılan grup toplantısı öncesinde Gebze Belediye Başkan adayı olarak Gebze Belediye Meclis Üyesi Sadık Güvenç ve Karamürsel Belediye Başkan adayı olarak Karamürsel Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Baş’ı açıkladı. Akşener, İl Başkanı Nusret Acur ile adayları kürsüye çağırarak fotoğraf verdi.