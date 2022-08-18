Akşener: Ekonominin patronu güvendir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonominin patronunun güven olduğunu söyleyerek, partisinin eylem planını tanıttıANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin “Ekonominin Kurtuluş Planı” toplantısında konuştu.

Türkiye’nin yıllar içinde değişen Suriye politikasını eleştiren Akşener, “Bu savrulmaların, bu tuhaf psikolojinin ve bu tuhaf yönetim anlayışının nedeni Cumhurbaşkanlığı sistemidir” dedi.

Ekonominin patronu güven olduğunun altını çizen Akşener, “Bizim söylediğimiz şey, gerçekçi, hukukun üstünlüğüne dayanan, liyakat, şeffaflık, kayırılmanın, israfın olamadığı ilkelerin, kuralların, kurumların ilan edildiği ve herkesin ona uyduğu bir Türkiye. Bunun yolu da öncelikle bu ucube sistemden kurtulmaktır" diye konuştu.

https://youtu.be/pxLMGs4OTGg