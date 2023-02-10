Akşener depremzedelerin sıkıntılarını dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi temaslarında, depremzedelerin yardım alamadıkları iddiası gündeme damga vurdu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Depremzedelerin sıkıntılarılarını yerinde dinleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş temaslarında bölgedeki çadır kenti de ziyaret etti.

Ziyarette Akşener'e, Genel Başkan yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Sakarya İl Başkanı Fatih Akgün'de eşlik etti.

Akşener'in konuştuğu depremzedeler yardım alamadıklarını ifade etti.

Hukuk öğrencisi olduğunu söyleyen bir genç "Suriyeli mültecilerden kendilerine bir şey kalmadığını" öne sürdü.

Akşener depremzede gence boynundaki atkısını hediye ederek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "En önemli konunun ısınma olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Sayın Erdoğan’ı aradım. Bu bilgileri verdim. Isınma için tüp istendi. Isıtma için sistem var onun gönderilmesini istedim. Kendisi de talimat vereceğini söyledi. Depremin ilk günü ‘bizim susma zamanımız’ demiştim ve buna uyduk. Şimdi bugün buradayım, şimdi de milletimizin sesini duyup kamuoyuna yansıtma zamanı” diye konuştu.