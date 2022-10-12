Akşener'den 'yolsuzlukla mücadele' çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerimizi bir bir Meclise getireceğiz. Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin o zaman ne kadar samimisin görelim bakalım." dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çekilen çilelerin ve zorluklarla geçen günlerin artık sonuna gelindiğini, bu bezirgan saltanatına "dur" diyecekleri güne bir hafta daha yaklaştıklarını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yolsuzluk ve rüşvete" ilişkin açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay kriz; rüşveti, yolsuzluğu, yoksulluğu engellemenin hazırlığı içindeymiş. Ne zaman? İktidarının 20. yılı biterken. Bay kriz, bundan 20 yıl önce iktidara gelirken '3Y'nin, yani yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz.' demişti. Hatta sonraki yıllarda da bunu başardıklarını iddia etmişti. Bu arkadaşımız, 20 yıl sonra bugün aslında 'Başaramadık, Türkiye'de yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar var.' diyor. Yani aslında bu sözler, bir vaat değil başarısızlığın apaçık itirafıdır. Günaydın Sayın Erdoğan, sabah şeriflerin hayrolsun, 20 yılın sonunda yaşadığın bu ilginç aydınlanma için seni yürekten kutluyorum. Evet, rüşvet, yolsuzluk, yoksulluk var ama bir şey daha var."

Akşener, uluslararası raporlara göre Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelede son 10 yılda 180 ülke arasında, 96. sıraya düştüğünü, bu duruma şaşırmadıklarını söyledi. İhale yasasını 192 kere değiştiren, "beşli çete" kavramını gündeme sokan bir zihniyetin, yolsuzlukla mücadele edemeyeceğini belirten Akşener, "Yolsuzluğu çözeceğini söylüyorsun. Öyle mi? Buyur o zaman, hodri meydan. Yolsuzluğu çözmek bir talimatına bakar" dedi.

https://youtu.be/92PhQo444U0"Mesela Hazine arazilerini yağmalayanları, ihalelere fesat karıştıranları, milletin parasıyla 1 liralık mala 5 lira ödeyenleri ortaya çıkarıp hesap sorsana" diyen Akşener, "Sayıştay raporlarında izini sürsen bütün failleri görürsün. Hadi bakalım, çöz de görelim. Sayın Erdoğan, elinde her türlü imkan var. Ama sen hala laf kalabalığı yapıyorsun. Senin işin, minareye kılıf dikmek değil. Senin işin, minarenin yerinde kalmasını sağlamak" diye konuştu.

Lafa değil, icraata baktığını, bu konuda atılacak adımlara sonuna kadar destek vereceklerini belirten Akşener, "Şimdi arkadaşlarıma talimat veriyorum. Yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerimizi bir bir Meclis'e getireceğiz. Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin o zaman ne kadar samimisin görelim bakalım. Teklifimize 'evet' deyin, destekleyin, gelin yolsuzluğun üzerine birlikte gidelim. Ama daha önce defalarca yaptığınız gibi kürsülerden atıp, iş sözü tutmaya geldiğinde yine arazi olacaksanız, olmaz. Onun için şimdiden uyarıyorum: Millete 'Yolsuzluğu çözeceğim.' diye vaat verip, yasa tekliflerimize 'Hayır.' oyu veren, yalancıdır, utanmazdır, yüzsüzdür. Hodri meydan, her hafta bir kanun teklifi vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı açıklamalarını aktaran Akşener, yurt dışında yaşayan bir gencin video görüntüsünü partililere izletti.