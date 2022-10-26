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Akşener'den Ünal'a sert eleştiri: Türkçe mi size engel oldu?

SİYASET 26.10.2022, 13:36
Akşener'den Ünal'a sert eleştiri: Türkçe mi size engel oldu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ı sert sözlerle eleştirdi. Akşener, "Siz en küçük bir düşünce yetisine sahip oldunuz da Türkçe mi size engel oldu?" diye sordu.ANKARA (İGFA) - Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kürtleri hedef almasını ve nefret objesi yapmasını” eleştirirken, bu "Ülkenin eşit ve şerefli vatandaşları olan Kürtleri PKK’lı ilan etti” dedi.

“Peki kepazelik yarışı bununla bitti mi? Bitmedi. Balık baştan kokar. Sayın Erdoğan’ın kendisinden görmediği herkese karşı duyduğu öfke ve nefretinin dışında bir de bu arkadaşların bazılarında biliyorsunuz bir cumhuriyet nefreti var. Bu memleketin temel değerlerine, kurucu iradesine ve cumhuriyetimize dair her şeye bastıramadıkları bir düşmanlık hissediyorlar. Fıtratları böyle.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ı sert sözlerle eleştirdi.

Ünal'ın açıklamasını, her bir cümlesi ayrı bir patolojik vaka olarak nitelendiren Akşener, "Dedi ki ‘maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçeyle bir düşünce üretemeyiz. Sadece konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz.’ “Şu rezalete bakar mısınız? Tarihi fesli meczuplardan öğrenmiş bu sözde entelektüelin hezeyan dolu şu analizine bakar mısınız? Neymiş? Bu fevkalade aydın arkadaşımız çığır açıcı düşüncelerini Türkçe dilinde üretemiyormuş. Sadece konuşabiliyormuş, düşünemiyor, bundan da çok muzdaripmiş. İşte size ‘keşke Yunan kazansaydı’ diyen ucube bir zihniyetin ortaya çıkışı. Biz ezelden beri Türkçe konuşuyoruz muhterem, yani cumhuriyet ile birlikte bizim dilimiz değişmedi, sadece alfabemiz değişti. Türkçe, Göktürklerden Selçuklu’ya, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar binlerce yıllık kadim tarihimizi birbirine bağlayan harçtır" diye konuştu.

https://youtu.be/koIKVbSFsss

"DÜPEDÜZ PATOLOJİK NEFRETE KILIF BULMA GAYRETİNDE..."

Ünal'ın sözlerinin "cahillikle açıklanamayacağını; art niyetli olduğunu" söyleyen Akşener, "Düşünce üretemiyorsan o senin kapasite problemin. Siz en küçük bir düşünce yetisine sahip oldunuz da Türkçe mi size engel oldu?" diye sordu.

"Cumhuriyetin edebiyata, düşünce dünyamıza, bilime ve eğitime katkılarını; Cumhuriyetin ne büyük bir şahlanış olduğunu; bu aziz milletin oyuyla seçilmiş olan bir vekile, anlatmak zorunda olduğum için gerçekten utanç duyuyorum" diyen Akşener, "Neymiş? Bu Türkçe ile düşünce üretilmezmiş. Bu sözleri, cahillikle açıklamaya kalkmak, cahillik kavramının içini boşaltmak olur. Bu düpedüz patolojik bir Cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayretidir. Ve tepeden tırnağa, art niyetlidir" diye konuştu.

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