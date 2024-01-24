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Akşener'den sürpriz çıkış! İYİ Parti'nin İstanbul adayı açıklandı, Ankara öğleden sonra

SİYASET 24.01.2024, 11:26
Akşener'den sürpriz çıkış! İYİ Parti'nin İstanbul adayı açıklandı, Ankara öğleden sonra

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Balıkesir ve Sincan adaylarını da açıklayan Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını da saat 14.30'da genel merkezde ilan edecek.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Bşakan adaylarının İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Akşener, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sincan Belediyesi adaylarını da açıkladığı toplantıda, partisinin Balıkesir adayının Turhan Çömez, Sincan adayının ise Fatih Koca olduğunu kaydetti. 

İYİ Parti lideri bugün saat 14.30'da da partisinin genel merkez binasında düzenleyeceği aday tanıtım toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını ilan edecek.

Akşener, TBMM'deki grup toplantısındakki konuşmasına başlamadan önce çeşitli il ve ilçelerin belediye başkan adaylarının da tanıtımını gerçekleştirdi. Akşener, başkan adaylarını kürsüde yanına alarak ellerini havaya kaldırdı.

Konuşmasında dün akşam oylanan İsveç’in NATO’ya katılımı hakkında hayır oyu verdiklerini belirten Akşener, ülkenin elindeki kozun uçup gittiğini ifade ederek, "Sözlerimin başında; Dün, Gazi Meclisimizde gerçekleşen, çok önemli bir oylamaya, değinmek istiyorum. Biliyorsunuz; İsveç’in, NATO’ya katılım protokolü; İYİ Partimizin, “hayır” oyuna rağmen; Cumhur İttifakı ve CHP oylarıyla, maalesef kabul edildi. Oylamanın adeta bir turnusol kağıdı olduğunu belirten Akşener dayatmalara rağmen İYİ Partinin dimdik ayakta olduğunu belirtti. “Ancak, öyle bir oylama yaşadık ki; Adeta, bir turnusol kâğıdı niteliğindeydi… Bir tarafta; madde madde şartlar açıklayıp, bol keseden atanların; içerde efelenip, dışarda sus pus olanların; daha önce, nicesine şahit olduğumuz, tornistanlarını izledik" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI

Ekonomi politikaları üzerinden iktidari eleştiren Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi.

Emeklinin ücret artışının yetersiz olduğuna vurgu yapan Akşener, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükselltilmesini talep ederek, "Şayet asgari ücret, asgari ücretse emekli maaşı nasıl asgari ücretin altında olabiliyor? 3 yıldır emekli maaşlarını asgari ücretle eşitleyin çağrısı yapıyoruz. Emeklilerimiz için her geçen gün kötüleşen tabloyla karşı karşıyayız. Daha 10 yıl önce asgari ücretin yüzde 24 üzerinde maaş alan emeklilerimiz bugün neredeyse asgari ücretin yarısı kadar maaş alıyor" diye konuştu.

Erdoğan'a çağrı yapan Akşener, "Sayın Erdoğan, emeklilerimiz üzerindeki ağır yükü kaldırın. En düşük maaşını asgari ücret seviyesine çıkarın. Kök maaş işinden vazgeçin. Yüksek ücret üzerinden prim ödeyenleri cezalandırmayın. Emeklilerimiz kendi hayatlarında değil, evlatlarının hayatlarından da sorumlu." dedi.

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Akşener, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını da Balıkesir Milletvekilli Turhan Çömez olduğunu duyurdu.

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