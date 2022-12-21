Akşener'den sert 'Saraçhane' tepkisi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına sert tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu karar, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim gündemidir. Bu karar, millet iradesine yapılmış, vesayetçi bir müdahale; Türk demokrasisine vurulmuş bir darbedir" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında TBMM'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararını eleştirdi.

İktidarın seçimle alamadıkları ve alamayacağı İstanbul’u, yargı yoluyla alma hesabı yaptığını öne süren Akşener, “Kadınlara sürtük demenin suç sayılmadığı bu ülkede, İçişleri Bakanı’nın ‘ahmak’ sözünü iade etmek, suç sayıldı” dedi. İmamoğlu hakkındaki kararı “Planlı ve programlı bir şekilde, siparişle çıkartılan, absürt bir ceza kararı” diye nitelendiren Akşener, “Bu karar, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim gündemidir” diye konuştu.

"20 YIL ÖNCE HAKSIZLIK KARŞISINDA NASIL ERDOĞAN'IN YANINA KOŞTUYSAM, ŞİMDİ DE EKREM KARDEŞİMİN YANINA KOŞTUM"

Söz konusu hapis ve siyaset yasağı kararından sonra Saraçhane’ye gitmesinin nedenini de açıklayan Akşener, "Bundan 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında, nasıl Sayın Erdoğan’ın yanına koştuysam, bu sefer de, Ekrem kardeşimin yanına koştum. Bundan 20 sene önce, nasıl Emine Hanım’ın yanına koştuysam, bu defa da Dilek kızımın yanına koştum. Linç edilmeye çalışıldığında, nasıl Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına koştuysam, bu defa da, Ekrem İmamoğlu’nun yanına koştum” dedi.

Muhalefetin güçlenmesinde Millet İttifakı belediyelerinin katkılarının yok sayılamayacağını, milletin onlara sevgisini iktidarın kıskandığını savunan Akşener, Saraçhane’ye gidişini kastederek “İşte tam da bu nedenle, onlara uzanan elleri kırmak, değişime inanan herkesin, boynunun borcudur! Ben de 14 Aralık’ta, bu borcun gereğini yapmak için, yola çıktım” diye konuştu.

https://youtu.be/PU2ieRmRJnw

ŞAYET BU KAFA YARIN DA...

Kaybetme korkusundan gözü dönenlere karşı, dimdik durmak için Saraçhane’de olduklarının altını bir kez daha çizen Akşener, "Biz dün neredeysek, bugün de oradayız. Kim ne derse desin, yarın da aynı yerde olmaya devam edeceğiz. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan’ı koyarsa; bu sefer de, bir saniye düşünmeden, bir dakika gecikmeden, onun yanında dimdik dururuz. Bugün nasıl ki ‘Saray sizinse, Saraçhane bizimdir!’ dediysek, gerekirse ‘Beştepe sizinse, Ankara bizimdir!’ demeyi de çok iyi biliriz" dedi.

BAKAN NEBATİ'YE DE ÇIKIŞTI!

"Türkiye'nin en yakıcı meselelerinden biri olan EYT'lilerin durumuna ilişkin sorulan bir soruya, “EYT mi?” diye cevap veren Nebati Bakan, birbirinden ciddiyetsiz açıklamalarına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi" diyen Akşener, "Çıktı, hiç utanmadan, zerre sıkılmadan bu milletin gözünün içine baka baka, ‘Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de, ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek, bereket getirir’ dedi. Yanlış duymadınız. Aynen böyle dedi. Bu ne cürettir! Bu ne utanmazlıktır! Bu ne saygısızlıktır! Hayırdır Sayın Bakan, sadaka mı dağıtıyorsunuz? Lütufta mı bulunuyorsunuz? Kendinize gelin!" diye konuştu.

ESKİ BAKAN BAYER DE İYİ PARTİ'DE

Akşener, ayrıca grup toplantısında, partisine katılan eski Devlet Bakanı Melda Bayer'e de rozetini taktı.